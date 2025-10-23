Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Minu Vrbaški i Borislava Terzića Terzu.

- Stvarno ste neodoljivi kao par, pa makar se i muvali svih devet meseci obožavamo vas - glasilo je pitanje.

- Mislim da je najbolje ovako da se družimo i da je to to - rekla je Mina.

- Prenaglili smo. Možda iz ovog druženja bude nešto - dodao je Terza.

1/5 Vidi galeriju Mina i Terza Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Ovako je najbolje, ne svađamo se i nema problema. Žurka je protekla odlično i nije bilo problema - govorila je Mina.

- Anđelo mi je lepo rekao da iz druženja može da dođe do veze, ali ja sad stvarno ne želim da forsiram - dodao je Terza.

- Laže - smejala se Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Pogledajte dodatni snimak: