Terza i Mina Vrbaški opet flertuju, iako ga je ona odbila bezbroj puta on još uvek gaji nadu da će biti u vezi
Stars
ODBILA GA BEZBROJ PUTA, A ON SE JOŠ UVEK NADA! Mina i Terza šokirali gledaoce: Možda iz druženja bude nešto...
Slušaj vest
U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Minu Vrbaški i Borislava Terzića Terzu.
- Stvarno ste neodoljivi kao par, pa makar se i muvali svih devet meseci obožavamo vas - glasilo je pitanje.
- Mislim da je najbolje ovako da se družimo i da je to to - rekla je Mina.
- Prenaglili smo. Možda iz ovog druženja bude nešto - dodao je Terza.
Mina i Terza Foto: Printscreen, Printscreen YouTube
Vidi galeriju
- Ovako je najbolje, ne svađamo se i nema problema. Žurka je protekla odlično i nije bilo problema - govorila je Mina.
- Anđelo mi je lepo rekao da iz druženja može da dođe do veze, ali ja sad stvarno ne želim da forsiram - dodao je Terza.
- Laže - smejala se Mina.
Detaljnije u nastavku ovog teksta:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši