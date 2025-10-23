Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Minu Vrbaški i Borislava Terzića Terzu.

- Stvarno ste neodoljivi kao par, pa makar se i muvali svih devet meseci obožavamo vas - glasilo je pitanje.

- Mislim da je najbolje ovako da se družimo i da je to to - rekla je Mina.

 - Prenaglili smo. Možda iz ovog druženja bude nešto - dodao je Terza.

Mina i Terza Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Ovako je najbolje, ne svađamo se i nema problema. Žurka je protekla odlično i nije bilo problema - govorila je Mina.

- Anđelo mi je lepo rekao da iz druženja može da dođe do veze, ali ja sad stvarno ne želim da forsiram - dodao je Terza.

- Laže - smejala se Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Ne propustiteStarsTERZA OČAJAN NAKON ŠTO SE MINA ODLUČILA ZA ASMINA! U programu uživo potpuno podivljao, učesnici šokirani (VIDEO)
Terza besan na Minu
StarsTERZINA LJUBAVNICA BILA U AFERI SA ŽENOM PA SADA ISPLIVALE FOTOGRAFIJE! Pipkaju se i ljube: Njemu neće biti dobro kada bude saznao za sve ovo
Rijaliti"KAČAVENDA SE POLJUBILA SA TERZOM" Bivša zadrugarka otkrila ŠOK TAJNE, evo šta se nije videlo u programu!
Milena Kačavenda i Terza
StarsMAJKA SOFIJE JANIĆIJEVIĆ BESNA ZBOG POMIRENJA TERZE I NJE! Hitno se oglasila: Više me ništa neće iznenaditi...
Borislav Terzić Terza.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP558 Izvor: kurir tv