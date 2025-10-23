Slušaj vest

Nataša Bekvalac ovih dana vrlo je aktuelna kako u medijima tako i na društvenim mrežama s obzirom da je njen novi album za kratko vreme osvojio srca publike.

Pevačica je pre dva dana održala promociju albuma "Mama", a tom prilikom pojavila se sva u belom zakopčana od glave do peta i sa kapuljačom na glavi., pa su mnogi komentarisali da izgleda kao svetica. Međutim, noć nakon promocije Nataša je imala nastup u Beogradu, a njeno pojavljivanje ponovo je oduševilo sve.

Bekvalčeva se pojavila u crnom trikou koji je istakao njenu vitku liniju, a svi su pitali kako joj je uspelo da se za 24 časa iz svetice preruši u grešnicu.

Crno ili belo, grešnica ili svetica, sve joj stoji!

Otvorila dušu o bolnim temama

Podsetimo, Nataša se nikad nije libila da govori o temama koje mnogi izbegavaju. Tri braka okončana razvodom ostavila su posledice na njeno mentalno zdravlje, zbog čega je odlučila da potraži stručnu pomoć.

Depresiju, kako sama istakla, nije lečila šopingom, a terapije kod psihologa pomogle su joj da se izdigne iz brojnih teških situacija.

- Moje depresije su nelečive šopingom, potrebne su jače doze nečega da bi ih lečila. Ne znam da li ćete mi verovati, ali ja stvarno pričam istinu. Mene šoping ne zanima, sem stvari vezane za kuću i nameštaj. Te žene koje se tresu na "Chanel", e tako se ja tresem na fotelju - priznaje pevačica.

Nataša Bekvalac otvoreno je govorila o teškim periodima i važnosti brige o mentalnom zdravlju.

- U Srbiji je psihoterapija tabu-tema, ali ja pripadam civilizovanom delu Srbije, gde je to stvar lične higijene. Kao što se kupate, tako treba da vodite računa i o svom mentalnom zdravlju. Godinama idem na terapije, ja sam žena iz javnog posla, gde vladaju razni pritisci, a ja planiram da još dugo ostanem zdrava - zaključila je.