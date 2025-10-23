Slušaj vest

Voditeljka Dajana Paunović proslavlja danas 37. rođendan, a tom prilikom pohvalila se luksuznim poklonom.

-Naime, Dajana je objavila fotografiju luksuznog automobila "Land Rover", za koji je napisala "Moja nova beba", a potom uslikala i buket cveća koji je dobila, te je njene pratioce zaintrigiralo ko joj je priredio skupoceno iznenađenje.

Voditeljka se i uslikala sa cvećem u crvenoj haljini, dok nije skidala osmeh sa lica.

"Počela sam da razmišljam o kupovini grobnog mesta"

Inače, Paunovićeva je jednom prilikom šokirala javnost izjavom o svojoj sahrani. Ona je tada ispričala da je počela da se raspituje o kupovini grobnog mesta.

- Nedavno sam počela da razmišljam o kupovini grobnog mesta i da se raspitujem koliko košta. Familiji sam saopštila da želim da budem sahranjena na Topčideru. Tamo sam odrasla, tamo je šuma, lepa je priroda. Onda sam shvatila da je velika gužva, a to mi stvara anksioznost - ispričala je Dajana u emisiji Goce Tržan „Ako progovorim” i dodala:

- Onda sam promenila odluku. Rekla sam sinu: „Moramo da se uselimo u kuću koja ima veliko dvorište. Hoću da budem sama, to mi je vrlo važno".

