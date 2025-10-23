Slušaj vest

Ivan Marinković sukobio se sa Miljanom Kulić tokom "Pitanja gledaoca" i tom prilikom se dotakao njene navodne krađe.

- Je l' istina da si ukrala ranac za Željka kao što Ivan tvrdi? - glasilo je pitanje.

- Nije istina, ne znam odakle mu to. To je notorna laž kao što izmišlja za svaku svoju partnerku - rekla je Miljana.

- Stojim iza svega što sam rekao. Kad god bude rekla laž za mene dobiće istinu o sebi - govorio je zadrugar.

Marija Kulić ga urnisala

Miljana i Marija Kulić

Nakon ovog ubrzo se oglasila njena majka Marija Kulić, koja je javno zapretila Marinkoviću da više neće videti sina Željka.

- Neće smećar više priviriti. Što smo prelazili, prelazili smo zbog deteta, više nikada u životu. Smeće će da crkne samo u onom ćumezu i kada se usmrdi, izneće ga. Odrekla ga se i deca, ja zastupam dete do punoletstva, a i na kraj pameti mu nije, niti ikada pita za smećara - u svom stilu poručila je Marija Kulić.

Nakon ovog oglašavanja, objavila je još jednu izjavu na Instagramu:

- Kad poraste pitaće Miljanu zar je morao najveći šljam da mu bude otac, kada bude čuo za njegova dela i priče. Željko je opasno inteligentan, pita me:"Bako, je l' ja ne moram da spavam pored njega, je l' mogu ja sa tobom?". Neće ni daš se prošeta sa šljamom, kaže:"Ne mogu, bako, umoran sam. Šetao sam se sa mamom juče". Ej, normalan bi se obesio - poručila je Kulićka.

