Naime, Ivana Korab ima dvoje dece, ali joj trudnoće nisu bile prepreka da se što pre vrati u formu, a sada je na svom profilu na Instagramu pokazala koliko dobro izgleda u top prsluku, koji je isticao njen dekolte i miniću, koji je istakao njene noge i struk.

Razvela se posle mesec dana

Podsetimo, bvša manekenka Ivana Korab uživa u braku sa suprugom kog krije od javnosti, a sa kojim ima dvoje dece. Međutim, malo ko se seća da je ona već bila u braku koji je trajao svega mesec dana.

Venčanje je održano u Budvi, a razvod je usledio posle mesec dana.

- Pa svaki detalj je bio osmišljen koji sam ja osmislila, a njegova porodica je gledala da uništi. Brak nije trajao ni mesec dana. To je bilo... Uf, ne, još kraće. Zato što... Uf, ajde, nema veze. Zato što sam ja od njega doživela stvari gde on ne odlučuje u svom životu, nego njegovi roditelji. Ja kao neka jaka ličnost ne mogu da imam pored sebe muškarca gde će meni njegovi roditelji da pričaju šta ću ja da radim. Ne može on da mi priča šta ću ja da radim, nego da se dogovaramo - kaže Ivana i nastavlja:

- Ma ni moji mene nisu kanalisali, a kamoli njegovi. Tu smo se mi rastajali par puta, ali mislim da je to generalno balkansko negde, taj neki inat, ego, sujeta, šta god, ja ću to da ispravim. Ja nisam gubitnik, ja ću to da popravim.

-Objasnila je da je još tokom pripreme svadbe došlo do problema sa svekrom

- Nisam želala to da pričam, ali moram da vam kažem da biste shvatili. Ceo problem je bila svadba sama, tako da je svima bilo jasno odmah tu. Njegovi su meni napravili pakao tu i onda je prosto to, on je to dopustio. Da je on mene stegao za ruku i rekao: "Ljubavi, ne brini, posle ćemo mi sami", drugačije bih ja to gledala. On mene nije pogledao dok je njegov otac pravio haos. Moja kuma, pritom ja ne pijem alkohol, ja znam da je meni šnajderka govorila: "Molim te, prestani da mršaviš, ja nemam više gde ovo da uzmem", jer sam ja na haljini imala mrežicu neku, ona je rekla: "Ja tvoju haljinu više neću moći da suzim". Ja inače nisam ta mršava manekenka vešalica, uvek sam onako bila u treningu, fit. Ja nikada mršavija u životu nisam bila, jer je meni prosto stres pojeo sve unutra i on je sve to dozvolio - rekla je ona i otkrila šta joj je svekar rekao pred zvanicama.

"I onda je napravio havariju"

- Sad mi je glupo što uopšte sve to vraćam, ali mislim da ljudi koji su bili na svadbi i kada je njegov otac uzeo mikrofon i rekao: "Draga snaho, mi ti želimo dobrodošlicu u jednu normalnu, tradicionalnu crnogorsku porodicu koja je živela u harmoniji do sada, nadamo se da će tako i ostati", bla, bla, bla, bla, bla: "Mi ćemo te poštovati, koliko ćemo te voleti, zavisi od tebe". Moj otac ovako, moja braća ovako, ja gledam sad kad krenu da lete ovde u more… - kaže iskreno Ivana i objašnjava kako je tekla svadba.

- Poruče pesmu srbijansku, oni prekidaju mora crnogorska. Moja prijateljica, jedna poznata glumica, dovodi trubače, njegov otac isteruje, vrišti na nju: "Ivana se ovde ništa ne pita". Ona, mislim, prosto, odvratna situacija. Zato kažem, ko god je bio tu, njemu je bilo jasno, znajući mene jer ja sam noć pre toga, njegov otac je rekao neke odvratne stvari mom ocu i ja sam otkazala venčanje. Moja kuma i moja majka: "Nemoj", 130 i ne znam koliko ljudi, 45 iz Amerike, gde... Ma neću da se udajem, neću, neću i neću. Ne može. Meni možete raditi šta hoćete, mog oca ne možete da dirate. I onda su me oni nagovorili da ipak ja to, da kažemo, kao, ne uzmem baš tako, nego ajde. I onda je njegov otac napravio havariju, čak je i on zaplakao u jednom momentu i rekao: "Tata, zašto mi to radiš?" - priča Ivana.

