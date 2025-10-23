Slušaj vest

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević ne krije da je razočarana u svom verenika Asmina Durdžića zbog njegovog ponašanja u rijalitiju "Elita".

Ona mu je zbog bliskosti s Majom Marinković i Minom Vrbaški nedavno dala žuti karton, nakon čega je on njoj iz revolta udelio crveni. O njemu je pričala u više navrata u svojim poslednjim gostovanjima, a mnogima je i dalje nejasno da li su njih dvoje u vezi ili ne.

Stanija razočarana u sve

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić

Mediji su je kontaktirali ovim povodom, kako bi razjasnila u kakvom je emotivnom statusu.

- U celoj ovoj situaciji trudim se da ostanem ispravna i čovek, iako se suočavam s neljudima koji nemaju ni obraza ni srama. Što se tiče Asmina, koliko god bila razočarana, on je i dalje najbliža osoba od svih tamo. Ako želi da ide za svojom srećom, moj blagoslov ima. On igra igru i više ni sama ne znam kada je iskren, a kada nije. Zato je moj trenutni stav da ostajem nemi posmatrač koji s vremena na vreme samo prokomentariše tok događaja. Hvala vam na razumevanju - bilo je sve što je poručila Stanija.

Kurir / Pink

milica-dabovic stanija asmin.jpg

STARS EP558 Izvor: kurir tv