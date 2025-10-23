Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić nastavili su svoju vezu nakon rijalitija Elita, asada su odlučili da svoje slobodno vreme provedu na poseban način.

Naime, Anđela i Gastoz iznajmili su helikopter i uživali u panoramskom letu iznad Beograda.

Par je nazdravlja šampanjcem, razmenjivali su poljupce i uživali u čarima grada sa visine.

Gastoz je snimak ovog romantičnog trenutka podelio na društvenim mrežama, a Anđela nije krila oduševljenje – prva je komentarisala objavu i time još jednom pokazala koliko je njihova veza jaka i puna emocija.

Anđela i Gastoz u helikopteru Foto: Printscreen

- Ludaci u avanturi - napisala je ona, a prema informacijama sa interneta redovna cena ovog leta iznosi 65.000 dinara.

Nenadov otac otkrio šta misli o Anđeli

Inače, pobednik “Elite 8“ Nenad Marinković Gastoz u prethodnoj sezoni uspeo je da osvoji srce drugoplasirane učesnice Anđele Đuričić, a ova veza i danas se komentariše.

Kako je Gastoz odrastao u selu Grabovac koje se nalazi nadomak Svilajnca, a u porodičnoj kući trenutno živi samo njegov otac, Đura Sinđelić. Ekipa “Blica“ posetila je porodičnu kuću ovog rijaliti učesnika, te nas je zanimalo kako sada on gleda na njihovu vezu.

- Ništa joj nisam zamerio, a tada sam joj rekao “ako se udaš za Nenada pogrešićeš, a ako se ne udaš onda ćeš pogrešiti šesnaest puta više“. Malo je filozofski, ali je razumela. Ona se smejala i nije ništa odgovorila, ali složila se sa mojim savetom. Tada su se slikali sa njima, ali nije bilo mnogo ljudi, jer su došli tokom podneva. Opet će doći, ali neće ostati ovde jer ovo nije mesto za njih, mogu da dođu na vikend i ostanu neki dan, a onda odu u bolje krajeve - rekao  je Đura nedavno.

Ne propustiteStars"ON JE ISPONIŽAVAO, RASKINULI SU..." Milan Milošević otkrio sve o odnosu Gastoza i Anđele, pa raskrinkao mračne tajne Elitara
Ispovest Milana Miloševića
StarsGATOZ OTKRIO DA JE ANĐELA SPREMNA ZA MAJČINSTVO: Ima muškarca pored sebe koji je nikad neće ostaviti
gtoz i andjel.jpg
Stars"ZBOG PARA SU ĆERKU..." Žestoke optužbe na račun roditelja Anđele Đuričić, Gastoz nije znao šta ga je snašlo
WhatsApp Image 2025-07-20 at 6.23.29 AM (1).jpeg
StarsGASTOZ OTKRIO DA JE IMAO PROBLEMA S ANĐELINIM BRATOM KAD SU SE SRELI: Tast i tašta mu super, sa šurakom bilo napeto
Anđela Đuričić se oglasila nakon što je Gastoz upoznao njenu porodicu

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP558 Izvor: kurir tv