Slušaj vest

Poznata spisateljica i voditeljka Jelena Bačić Alimpić (56) pokazala je koliko ljubavi ima prema svom vernom čupavom prijatelju.

Jelena je na društvenim mrežama objavila emotivan prizor iz svog doma povodom rođendana svog psa. Priredila mu je mini slavlje, kupila posebnu tortu za pse, sela na pod pored njega i sve zabeležila fotografijom koja je raznežila njene pratioce.

"Srećan ti drugi rođendan naša srećice. Oplemenjuješ naš život, činis ga bogatijim i lepšim baš kao nekada naša Toja koja, sigurna sam, slavi tvoj rođus trčeći nebeskim prostranstvima....Volim te "džumarice" moja i hvala na svemu što mi pružaš" - napisala je voditeljka.

U komentarima su se odmah nizale poruke podrške i oduševljenja, a mnogi su priznali da su se rastopili pred ovom scenom.

1/6 Vidi galeriju jelena bačić alimpić Foto: Laguna, ATA images

"Muž i ja odavno ne spavamo u istim sobama"

Ono po čemu bi se brak Jelene Bačić Alimpić mogao izdvojiti jeste to što ona i suprug gotovo od prvog dana ne spavaju zajedno.

O tome je književnica pričala kod Goce Tržan u emisiji i sve potanko objasnila.

- Ja spavam u odvojenoj sobi od svog muža iz vrlo tehničkog razloga. Ozbiljnog razloga, moj muž ima slip apneju koju je čak i operisao. - Jezivo hrče, pritom se i guši, što je za mene traumatično. A ja pošto sam u klimaksu ne mogu sa spavam i ovako, ni da me maljem udarite po glavi - kazala je Jelena pa otkrila da su ona i suprug u prvom stadijumu braka spavali zajedno ali da to nije potrajalo. - Vrlo brzo sam otkrila, nije potrajao taj prvi stadijum. Mislim da je ta bliskost važna, da ti osetiš nečiju toplinu, miris, nečiji dodir, da ujutru kada otvoriš oči ugledaš nekog koga voliš i s kim deliš tu postelju. - Mislim da žene koje spavaju sa svojim bračnim partnerima imaju nerovatnu privilegiju - zaključila je.

Pogledajte dodatni snimak: