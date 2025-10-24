VODITELJKA UŽIVA NA LUKSUZNOM KRUZERU: Sanja Marinković zna kako sebi da ugodi - nestvarni prizori, a tek kakvu poslasticu jede
Na fotografijama koje je podelila sa pratiocima vidi kako uživa na palubi u beloj odevnoj kombinaciji.
Sudeći po kadrovima, voditeljka uživa punim plućima i koristi svaki trenutak da napuni baterije i pokaže da stil i elegancija nikad ne izlaze iz mode.
Sanja je pokazala i kako izgleda unutrašnjost ogromnog broda, sve je u zlatnoj nijansi, a sa prijateljicama je krenula i u lepo provod.
Jede sirovu hranu
Marinkovićka je jednom otkrila kakva je njena ishrana.
- Volim pravilnu ishranu i sve manje jedem meso. Poslušala sam neke mudrije od mene, i uglavnom jedem sirovu hranu. Zapravo ne jedem ništa (smeh). Mislim da sam pre 15 godina u restoranu naručila glavno jelo, to uopšte ne radim, ne naručujem i ne jedem glavna jela, radije naručim malo startera. I nije to odricanje, ja u tome uživam, našla sam neki sistem koji mi odgovara. Treniram, ujutru ne jedem ništa, popijem samo sok, posle kafu i oko 13h prvi put unesem hranu - otkrila je voditeljka i priznala da je veliki broj namirnica potpuno izbacila iz ishrane.
Otac i brat je nagovarali na razvod
Sanja Marinković iza sebe ima jedan brak sa Aleksandrom Uhrinom, u kom je dobila sina Strahinju.
- Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas mi deluje kao biznis model - rekla je voditeljka "Pinka".
- Kasno sam se venčala. Strahinja se rodio, pa sam se tek posle toga udala, sa idejom da to bude za ceo život. Do poslednjeg atoma snage pokušavala sam da moj brak bude priča o kakvoj sam maštala - navodila je Marinkovićeva.