Na fotografijama koje je podelila sa pratiocima vidi kako uživa na palubi u beloj odevnoj kombinaciji.

Sudeći po kadrovima, voditeljka uživa punim plućima i koristi svaki trenutak da napuni baterije i pokaže da stil i elegancija nikad ne izlaze iz mode.

Sanja Marinković uživa na kruzeru

Sanja je pokazala i kako izgleda unutrašnjost ogromnog broda, sve je u zlatnoj nijansi, a sa prijateljicama je krenula i u lepo provod.

Jede sirovu hranu

Marinkovićka je jednom otkrila kakva je njena ishrana.

- Volim pravilnu ishranu i sve manje jedem meso. Poslušala sam neke mudrije od mene, i uglavnom jedem sirovu hranu. Zapravo ne jedem ništa (smeh). Mislim da sam pre 15 godina u restoranu naručila glavno jelo, to uopšte ne radim, ne naručujem i ne jedem glavna jela, radije naručim malo startera. I nije to odricanje, ja u tome uživam, našla sam neki sistem koji mi odgovara. Treniram, ujutru ne jedem ništa, popijem samo sok, posle kafu i oko 13h prvi put unesem hranu - otkrila je voditeljka i priznala da je veliki broj namirnica potpuno izbacila iz ishrane.

Otac i brat je nagovarali na razvod

Sanja Marinković iza sebe ima jedan brak sa Aleksandrom Uhrinom, u kom je dobila sina Strahinju.

- Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas mi deluje kao biznis model - rekla je voditeljka "Pinka".