Naime, Kiki Nikolić nedavno je operisala grudi, a kako tvrdi, doktori su joj loše ugradili silikone.

Ona je sada objavila slike sa ogromnim dekolteom i sve ostavila u čudu, a jedan od komentara na njen račun bio je: "Kakve su to spojene grudi?". Kiki je pozirala u crnoj odevnoj kombinaciji, dok je preko imala braon bundu.

Kiki Nikolić

Žali se na izgled svojih grudi

Podsetimo, Kiki je nedavno govorila o svojim grudima:

- Ne znam što mi veći razmak između grudi doktori nisu uradili. Da li su to namerno uradili ili greškom nemam pojma. Iskreno grudi mi se ne sviđaju, ali šta ću moram da živim sa tim. Mislim da ću za mesec, dva ići da popravim grudi. Posle toga idem na zatezanje kože. Operisaću nos, uradiću fejs lifting. To ću sve sama da finansiram, kao i sve do sada. Sve oni imaju, ali ništa nije moje. Smršala sam preko 80 kilograma. Imala sam 202 kilograma. Imam velike grudi, veliku pozadinu, sve što muškarci vole - priča kroz osmeh.

Kiki Nikolić

Operacija želuca

Transrodna bivša učesnica rijalitija "Parovi" se podvrgla operaciji smanjenja želuca u Turskoj, tačnije u Izmiru, 2023. godine. Ona se tada, nakon operacije, oglasila i otkrila da se posle zahvata osećala dobro, iako je bila u velikim bolovima što je, kako kažu, normalno za takvu vrstu operacije.

Kiki Nikolić nekad

Za rijaliti sve

Kiki je rekla da je zbog rijalitija uradila sve.

- Ja sam jedna luda osoba koja ne razmišlja previše. Za šou sam na sve spremna. Čak i za vezu i odnos bez pokrivača, neka me gleda ceo svet ne zanimam me - rekla je ona, pa otkrila kako izgleda njen život u Nemačkoj.

- Jako dosadno. Ja sam tamo maherka za pare. Ali u Srbiji se osećam najbolje, najlepše. Naš Srbi su mi najlepši. Gde god se pojavim imam muškarce na kilograme. Gde god da se pojavim muškarci umiru za mnom.

- Ničeg se ne stidim, ni toga kako sam izgledala, niti to da sam prosila na ulici. Sve je to moja prošlost. Nemam kopleks, to sam što sam. Ako hoćeš hoćeš, ako nećeš ćao.