Na imanju poznatog para, Sonje Lazetić i njenog supruga poznatog fudbalera Nikole Lazetića, na Avali pojavila se velika zmija. Naime, reakcija Sonje sve je ostavila bez teksta. Umesto da panično reaguje, Sonja je ostala potpuno pribrana.

Ona je na svom profilu na Instagramu uslikala veliku belu zmiju i stavila emotikon srca. Očigledno se Lazetička nije uplašila gmizavca i srodila se sa prirodom.

Sonja o prelepom imanju na Avali

Bivši fudbaler Nikola Lazetić i njegova supruga Sonja nedavno su se iselili iz vile na Dedinju, a sada žive na Avali. Nikola i Sonja su na Avali sazidali ogromnu vilu, a otkako su napustili Beograd, život su promenili iz korena.

- Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.

- Imamo čak i deo šume u okviru imanja. Za Avalu smo se odlučili jer je relativno blizu grada, a opet ćemo tamo imati svoj mir - izjavila je pre par godina supruga proslavljenog sportiste koja je čini se jedva dočekala da se skloni od gužve i prepusti prirodi.

Sonja je takođe otkrila da je većinu posla oko radova prepustila svom dragom, dok su u uređenju učestvovali zajedno, a da je zadovoljna rezultatima i da je novi dom Sonje i Nikole Lazetića zaista bajkovito mesto kao stvoreno za uživanje.

Sonja prestala da se farba

Sonja se jednom prilikom obratila i svojoj prijateljici na Iksu (nekadašnji Tviter), pa joj je napisala da otkad se preselila na Avalu, više uopšte ne vodi računa o fizičkom izgledu i da je rad na selu iscrpljuje.

- Ne farbam se. Već godinu i po dana se ne feniram, jer rad na selu isceljuje i ukovrdžam se za pola sata. Sad furam prirodne lokne, sama se šišam i prava sam divlja žena. I mnogo mi je lepo - napisala je Sonja.

Uzgaja organsko povrće

Sonja je nakon odlaska iz prestonice potpuno promenila način života, pa je počela da se bavi i poljoprivredom i obrađuje zemlju, na kojoj je počela da gaji organsko voće i povrće. Njih dvoje su kupili i jedan od najmodernijih traktora kako bi mogli da se bave seoskim poslovima.

