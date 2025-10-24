Slušaj vest

Starleta i bivša učesnica rijaliti programa Zadruga, Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, nedavno se pohvalila skupocenim nakitom.

Kontroverzna starleta, koja na platformi Onlifens objavljuje sadržaj za odrasle, sebi je priuštila luksuznu narukvicu i minđuše renomiranog brenda Van Cleef & Arpels, ukupne vrednosti od oko 10.000 evra.

Reč je o komadima iz čuvene kolekcije Alhambra, prepoznatljive po motivima deteline sa četiri lista izrađenim od zlata.

Maca nije krila oduševljenje, na TikToku je podelila trenutak kada je preuzimala ove luksuzne komade, pokazujući ih svojim pratiocima uz širok osmeh.

Nikad nije upoznala oca

Podsetimo, Maca Diskrecija potiče iz veoma siromašne porodice koju čini samo njena majka Enesa Nurkić. Oca nije upoznala, niti je on želeo da se brine o njoj.

Enesa je svojevremeno rekla da joj je Macin otac, kada je saznao da je trudna, ponudio novac da abortira.

Naime, poznato je da Maca nikad nije upoznala svog oca, koji je bio oženjen u vreme kad je njena majka zatrudnela, pa je Enesa ispričala više detalja te priče

- Nikad ja od nje nisam krila ko je njen otac. Ona je bila punoletna. Ja nisam tražila da on nju prizna, on je bio oženjen, ja nisam htela ničiji brak da rasturim. Ja tad nisam imala nekog iskustva da se zaštitim, rodila sam je u 20. godini, ja sam ’71. godište. On je tad imao ćerku od četiri godine. On je meni dao pare za čišćenje, ali ja nisam htela da se očistim. Nije on sam kriv, i ja sam kriva što se nisam raspitala. Ona je plod neuzvraćene ljubavi i ja sam rekla “preuzeću odgovornost sama, pa makar i na putu spavala” i stvarno mi nisu dali da je dovedem kući. Tek nekoliko dana kasnije primili su me očuh i majka. I radila sam sve živo da ima sve što poželi - objašnjava gospođa Nurkić.

Od malih nogu ježelela da postane poznata

Naime, od malih nogu, Maca je želela da postane poznata i pevala je gde god joj se ukazala prilika. Bila je na audiciji za muzički šou „Zvezda možeš biti ti“, ali nije prošla ni u drugi krug. Prvi deo nadimka je dobila jer je „umiljata kao mačka“, a drugi jer je u intervjuu za TV Pink BiH na pitanje novinara: „Da li se neki muškarac zbog nje razveo?“ odgovorila: „Nema potrebe za tim. Diskrecija zagarantovana.“

Maca Diskrecija o svom " ZANATU"