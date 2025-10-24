Slušaj vest

Baklanska kraljica Dragana Mirković spremila je velelepni dvorac za svoju unuku Kseniju. U domu Mirkovićeve vlada neopisiva radost i toplina — a regionalna muzička zvezda otkako je postala baka potpuno se posvetila toj ulozi.

Ponosna baka je potpuno spremna za dolazak Ksenije u zamak Ebenfurt. Na društvenoj mreži Insagram podelila kadrove pokazala šta sve čeka Kseniju. Tu su bajkovit krevetić, benkice, igračke, baloni, ali i preslatke haljine i tašnica, a ono što je privuklo najviše pažnje jesu - male opanke. 

Baka je spremila i roze tortu sa Ksenijinim imenom i vremenom kada je stigla na svet. 

Dragana Mirković  Foto: Pritnscreen/Instagram

Značenje imena Ksenija

Ako pogledamo poreklo imena Ksenija, dolazimo do značenja: "ona koja je uvek ljubazna i draga"; "ona koja je gostoljubiva"; "osoba koja je prijateljski nastrojena"; "ona koja je dobar drug i veran prijatelj"; "ona koja je nežna"; "osoba koja je poštena i iskrena"; "koja svima daruje lepu reč i osmeh"; "devojka"; "devuška"; "nevina i naivna osoba".

Baka presrećna

Podsetimo, Dragana je u više navrata isticala da jedva čeka da postane baka, govoreći da će to biti „najlepša uloga u životu, jer se tada voli bez ikakvog interesa i mere“.

„Zamišljam taj trenutak i već osećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje“, govorila je tada Dragana – a danas se ta želja ispunila.

