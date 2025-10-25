Slušaj vest

Julijana Lazić, majka popularnog zadrugara Nenada Nece, odlučila je da prokomentariše to što je njen sin priznao da je voli muškarce. Kako kaže, sve je počelo kada je Bora Santana, u kog je Neca navodno zaljubljen, slao poruke njenom drugom sinu Pedragu pre ulaska u „Zadrugu“.

- Peca je zvao Boru pre ulaska u „Zadrugu“ da mu kaže da ne vređa Necu. Santana je tada rekao da to radi čisto zbog rijalitija. Nakon toga su stupili u komunikaciju, dopisivali su se i zbližili, samim tim i izmirili. Pored toga Bora zna našu celu okolinu. Obećao nam je da će našeg Necu da štiti i da mu pomogne u „Zadruzi“. Santana je biseksualan i to su svi pričali. Nije u redu da mi Bora psuje dete, tužiću ga za sve te klevete. Zove moje dete šugavko. Njega je Bora zaludeo čim je ušao i ne može njegova familija nama da preti. Shvatite to – kaže potreseno Julijana i dodaje da je sigurna kako Neca nije zaljubljen u Boru, ali da postoji sumnja da voli muškarce.

- Neca nije bio zaljubljen u Boru i to su sve laži. Baš od toliko lepih momaka, on da se zaljubi u takvog konja. Svog sina poznajem, nisam ga se odrekla. Zvali smo i produkciju da vidimo šta je sa našim sinom. Vidi se da se osećao loše nakon priznanja – govori Julijana koja smatra da Neca ima malo više ženskih hormona.

- I da je moj sin biseksualac, ja bih to primetila. On jeste imao malo ženske hormone. Mogao je da mi kaže svašta, kao i bratu. Ne znam zašto to nije priznao, da je biseksualan. Moje dete je pod uticajem moralo da prizna da je biseksualac. Pošto su ga svi ponižavali i prozivali, on je morao tako nešto da kaže – izjavljuje ona i otkriva kako je reagovala kada je čula priznanje sina.

- Reagovala sam na ovu čitavu priču veoma šokantno i skandalozno. Ali neću sina zbog toga da omalovažavam. Pomirli smo se sa tim, iako još uvek ne verujem da je to sto posto sigurno da je biseksualan. Otac ga i dalje podržava. Sin Peca kaže da ne veruje u to, jer bi on to primetio, s obzirom na to da su njih dvojica veoma bliska braća. Mogao je da nam kaže sve, jer ga stvarno podržavamo – zaključuje Julijana Lazić.

Kako Necina mama kaže, ni okolina ne veruje u priče da je njen sin biseksualan iako je on to priznao.

- Ne veruju u te priče. Govore mi da dignem glavu i da je to rijaliti. Narod mi govori da je njega Bora samo upropastio. Prijatelji me zovu i kažu da znaju da je Bora biseksualac, jer se tako priča po Beogradu. Ništa meni familija ne govori i svi mi kažu da je to njegova igra. Jedino ko ga mrzi može da ga optuži – kaže Julijana.

Promenio život iz korena

Podsetimo, bivši učesnik "Zadruge" Nenad Lazić Neca ostvario je značajan uspeh upisavši Fakultet političkih nauka u Beogradu, a pohvalio se da je primljen na budžet. U objavi na društvenim mrežama, Neca je podelio fotografiju sa indeksom i napisao:

- Ljudi, ne možete ni da zamislite kakva je sreća sedeti na fakultetu s indeksom na kojem piše budžet! Osećaj je prelep! - istakao je, dodajući: - Ima još mnogo posla pred mnom, ali verujem da će se trud isplatiti! Osećam se kao da letim, jedva čekam nove uspehe!