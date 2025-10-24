Slušaj vest

Na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do drame kada je pevačica Zorica Brunclik napustila set usred emisije. Naime, kako se navodi, razlog za to bilo je ponašanje njenog kolege Dragomira Despića Desingerice, čije su upadice i provokacije iznervirale pevačicu do suza.

Prema rečima očevica sa lica mesta, Zorica je u jednom trenutku izgubila strpljenje i zatražila da se snimanje odmah prekine.

Izvor dodaje da su svi članovi ekipe stali na Zoričinu stranu.

- Moram da kažem da je žena bila potpuno u pravu. Desingerica je nemoguć! Nema nimalo poštovanja prema veličini kakva je Zorica. Konstantno je prekida, upada joj usred rečenice, dobacuje... Žena se zaista potresla jer nije navikla na takvu komunikaciju - zaključuje izvor.

Pobesnela u emisiji

Pevačica Zorica Brunclik pobesnela je nedavno u emisiji kada su je tokom komentarisanja prekinule kolege u "Pinkovim zvezdama".

- Neverovatno koliko sam inspirativna svima, kada god hoću da kažem, svi se sjure na mene. Molim te ruku izvadi kada pričaš - rekla je folkerka.

- Ovo kao interventna j**te - skočio je Desingerica.

- Ako budeš obuzdao talenat i želju, glasaću za tebe, ali ne mogu da se prepirem ovde sa ostalim članovima žirija. Nikada se ne mešam, ali nekultura i nevaspitanje dominira - rekla je Zorica.