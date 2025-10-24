Slušaj vest

Bodibilder i nekadašnji učesnik "Zadruge" Nikola Đorđević poslednje dve godine imao je veoma buran period iza sebe, i to zbog druženja sa ubicom iz Dubone Urošem Blažićem.

On je prošao kroz težak period, a zbog druženja sa masovnim ubicom, Nikola je jedno vreme menjao i ime i prezime. Posle svega, izgleda da mu je krenulo u životu, pa je našao i ljubav svog života - devojku koju je verio.

Nikola je na mrežama često objavljivao sliku sa misterioznom devojkom koju grli oko struka, a ona ga ljubi. Bivši zadrugar je sada objavio sliku iz jednog beogradkog kluba, gde je verio svoju misterioznu devojku. Oni su pozirali zagrljeni, dok je u prvom planu bio prsten na njenoj ruci.

Družio se serijskim ubicom

On je nedavno svedočio na suđenju Uroša Blažića, a u optužnici je bio naveden kao Viktor Đorđević.

- Družili smo se, ali, iskreno, trudim se da zaboravim taj događaj. Sedeo sam kući kad mi je Uroš napisao da ide da pravi masakr, nisam ga shvato ozbiljno. Svašta ljudi kažu u svađi. Nisam mogao da naslutim ni da će da ide da se svađa s nekim, a kamoli da uradi tako nešto - rekao je između ostalog Đorđević, a celo svedočenje možete pročitati ovde.

Đorđević je ispričao da su se Blažić i on "lepo slagali", a da su se na tom letovanju družili dva do tri dana. On je rekao da je za Blažića "smatrao da je bio momak na mestu, radan, vredan i bez poroka".

- To sam zaključio zato što je pričao o poljoprivredi, normalnom životu. Nije pričao o kriminalu. Rekao mi je osnovne stvari o svojoj porodici, da živi samostalnjo, da ima brata. Pitao me je koji motor da kupi, jer u to vreme još nije imao motor. Ja sam tada imao tri motora, tako da sam mu preporučio koji motor da kupi, a takođe sam mu obećao da ću da mu pozajmim svoj motor da provoza. Tako je počelo to druženje. Nisam siguran koliko je vremena prošlo od tada, sigurno manje od mesec dana, čuo sam se telefonom sa Urošem, pošto smo prethodno u Herceg Novom razmenili brojeve telefona - ispričao je.