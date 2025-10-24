Slušaj vest

Pevač Zdravko Čolić (74) govorio je i o porodici, ćerkama i priznao da još ne priželjkuje da postane deda. Naime, on je u zajedničkom intervjuu sa Tončijem Huljićem za IN Magazin, pored priče o njihovoj saradnji, progovorio je o privatnom životu o kojem retko priča.

Tonči i Zdravko Čolić se poznaju već četiri decenije, a ovog leta imali su priliku da se više druže. Pored posla, razgovarali su i o porodici.

Kako je Tonči već dvostruki deda, na pitanje da li i Čolić priželjkuje tu ulogu, rekao je da bi to ipak voleo da odloži.

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvek kažem - lepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvek sačeka - naveo je Zdravko Čolić, piše Klix.ba.

Očekiva više od ćerki

Zdravko Čolić je, podsetimo, u razgovoru sa makedonskim medijima izneo detalje o ćerkama o kojima dosad nije pričao javno.

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".