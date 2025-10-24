Slušaj vest

Pevačica Mia Borisavljević podvrgla se tretmanu regeneracije kože spermom od lososa, a pre postupka pitala je muža da li se slaže sa tim.

Mia, koju su nedavno umalo prevarili da kupi tuđu pesmu, rešila je da kožu lica podmladi popularnim tretmanom koji za regeneraciju koristi ćelije uzete iz spermatozoida lososa.

Mia Borisavljević sa suprugom Bojanom Foto: Printskrin/Instagram

Ona je posetila jednu kliniku i snimila ceo postupak, a tom prilikom se i našalila. Na pitanje da li će se njen suprug Bojan Grujić naljutiti zbog sperme od lososa, Mia je odgovorila.

- Pitala sam ga da li će se ljutiti ako uradim tretman spermom od lososa, a on je odgovorio da se ne ljuti. Rekla sam mu: "Ja bih se ljutila da ti staviš spermu od lososice" - rekla je Mia pre početka tretmana.

Ovako su se upoznali

Pevač Bojan Grujić i pevačica Mia Borisavljević nekoliko godina su u braku, a sada su otkrili kako je počela njihova ljubavna priča.

Ta hemija između nas je od početka bila ali generalno smo se poklopili i navike i temperament. To nešto je kliknulo posle jednog zajedničkog putovanja - prisetio se Bojan.

Kod mene je bilo to ranije, da sam shvatila da sam zaljubljena! Pa sam ga samo zavela - rekla je Mia kroz smeh.

1/11 Vidi galeriju Mia Borisavljević sa Bojanom Grujićem nekad i sad Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Šta je tačno Salmon DNA tretman?

Salmon DNA tretman, poznat i kao biorevitalizacija sperme lososa, koristi DNK fragmente iz lososove sperme za obnavljanje i revitalizaciju kože. Ova tehnologija koristi prirodne polinukleotide za podsticanje regeneracije ćelija, oporavak oštećenih tkiva i povećanje proizvodnje kolagena.

Tretman sperme lososa je, pre svega, skin booster koji deluje duboko unutar kože. Kada se ubrizga, ovaj DNA PEPT-HA trans-dermalni rastvor stimuliše proces regeneracije, omogućavajući ćelijama da se brže obnavljaju. Pruža dodatni sjaj i punoću koži, a daje vidljive rezultate od prve sesije.

Anti-Age efekti tretmana

Salmon DNA tretman nudi revolucionarni anti-age pristup, pružajući brojne prednosti za očuvanje mladalačkog izgleda.

Podsticanje proizvodnje kolagena: Jedna od glavnih prednosti tretmana je stimulacija fibroblasta na proizvodnju novog kolagena. Ovo rezultira čvrstijom i elastičnijom kožom, uz smanjenje bora i finih linija, često vidljivo već nakon prvog tretmana.

Podsticanje zarastanja i uspostavljanje balansa kože: DNK fragmenti iz sperme lososa pomažu u oporavku oštećenih ćelija i stvaranju novih krvnih sudova, što doprinosi boljoj ishrani kože.

Efikasno obnavljanje dermisa: Tretman deluje na dubljim nivoima kože, čime se poboljšava njen zdraviji izgled. Koža postaje zategnutija i mladalačkija, a oštećenja se brže obnavljaju.

Intenzivna hidratacija: Polinukleotidi u tretmanu zadržavaju vlagu, pružajući koži dodatnu hidrataciju i otpornost na suvoću, čime se održava njen volumen.

Regeneracija oštećenih ćelija: Salmon DNK aktivira procese zarastanja, vraćajući koži prirodnu vitalnost i čineći je otpornijom na spoljne stresore.

Izjednačavanje tena: Tretman deluje na smanjenje hiperpigmentacije, fleka i drugih nepravilnosti, dajući koži ujednačeniji i blistaviji izgled.

Povećanje mikrocirkulacije: Stimulišući protok krvi, tretman poboljšava ishranu kože, rezultirajući zdravijim i sjajnijim tenom.

Obnavljanje ćelijske DNK: Ovaj proces je ključan za održavanje zdravog stanja ćelija kože, što pomaže u usporavanju procesa starenja.

Ovi efekti čine tretman efikasnim rešenjem za sve koji žele da sačuvaju mladalački izgled svoje kože i spreče znakove starenja.

Kurir.rs/Informer

Mia Borisavljević želi da sarađuje sa Bakom Prasetom zbog skupih poklona Izvor: Kurir/M.S.