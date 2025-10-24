Slušaj vest

Mlada pevačica Sara Šekularac poznatija kao Zoi, nedavno je govorila o svom posli, ali i starijem kolegi Saši Kovačeviću.

- Setila sam se nečeg jako smešnog. U jednom momentu sam pisala Saši Kovačeviću jer sam bila fan njegove muzike u doba kada su svi slušali njega i Vladu Georgieva. Tada sam mislila da bi bilo super da snimimo duet, ali sada kada čujem njegovu muziku shvatam da ne postojimo u istom univerzumu - prisetila se uz osmeh na licu za "Chit Chat" Zoi.

Foto: Printscreen/Instagram

- Međutim, meni je to tada bilo zabavno, ali on me je klasično iskulirao, naravno. To je skroz okej jer i ja to uradim nekome kome neću da kažem "ne". Ja sam se njemu javila u fazonu: "Hej, hoćeš li da snimimo pesmu?" i ono - blok!

On je meni poslao video kako njegovo dete igra uz neku moju pesmu - objasnila je pevačica čije građansko ime glasi Sara Šekularac.

- Sad me je sramota toga. Ja sam napisala nešto poput: "Kad smo već tu, hoćeš li duet?". Nisam baš tako jezivo napisala, ali nešto slično jadno jesam. On mi je odgovorio: "Hajde da se čujemo od ponedeljka". Došao je ponedeljak, ja sam se javila, ali on je bio u fazonu "ne". Bože, to se zaista desilo i sad mi je jako smešno - zaključila je Zoi, koja je javnosti poznata kao sestričina Nataše Bekvalac.

Šest puta operisala grudi

Podsetimo, sestričina Nataše Bekvalac je jednom prilikom otkrila da je šest puta bila na operaciju grudi.

- Zbog grudi sam se pokajala. Nije dobro ispala operacija. Operisala sam se kroz godinu dana... Šest puta ili tako nešto. Tako da žalim, definitivno, ali šta sad, Bože moj, ide se na suđenje pa možda nešto izvučem iz toga - ispričala je ona, koja je ime Zoi osmislila još u srednjoj školi, kada je imala želju da postane blogerka.

1/5 Vidi galeriju Sara Šekularac, poznatija kao Zoi Foto: Printscreen/Instagram

- Zato što sam htela da budem blogerka u, tipa, prvom srednje i bilo me je sramota toga. I onda sam izmislila Zoi Devon, bukvalno sam kucala „female names". To ne znači ništa. I kao, Zoi, nemam pojma... Kad je trebalo da izbacim pesmu, okej, Zoi - pričala je ona, koju uopšte ne pogaša to što su je i onda mnogi prepoznavali kao, tek, sestričinu poznate Bekvalčeve, „jer ona to svakako i jeste" - rekla je Zoi.