Vladan Savić iz Magla benda progovorio je o svom odnosu sa kolegom iz Lexington benda, Milošem Vuksanovićem Vukšom.

Vlada je iskreno priznao da su u prošlosti imali određenih nesuglasica, te otkrio da je on bio u vezi sa nekim ženama sa kojima je Vukša ranije bio u emotivnom odnosu.

Vladan Savić

- Priča se da nisi u dobrom odnosu sa Vukšom i da si ga nedavno zvao u jedan ujutru nakon proslave i da ti se nije javio, zbog čega? - glasilo je pitanje.

- Imali smo neke situacije u prošlosti, neka nerazumevanja, isto i neke druge stvari - rekao je Vlada, a onda ga je voditeljka pitala:

Da li su možda iste bivše devojke u pitanju?

- Pa da, prosto se desilo. Postoji tip žena, isti tip žena voli ili gotivi, ili se prosto namestilo ili neke žene prosto vole da budu sa muzičarima, umetnicima. Vuksa je za mene jedan umetnik, stvaralac muzike, tekstova, aranžmana. Imali smo neke bezveze situacije, ali isto tako Vukša treba da zna da je bio sa nekim mojim ženama, a da to ni ne zna - rekao je Vlada emisiji na "Radio S3".

Nakon razvoda stao na ludi kamen

Podsetimo, Vladan je verio svoju partnerku, atraktivnu crnku, sa kojom je započeo romansu nakon kraha braka sa Jovanom Jocić.

Vlada nije krio da je prolazio kroz teški period kada se razveo, ali ipak nije izgubio veru u ljubav.

- Zaljubljen sam, jako volim svoju devojku, planiram porodicu s njom - pričao je pevač nedavno.

Vladan Savić i njegova bivša supruga Jovana razveli su se pre skoro tri godine, a pevač nije krio da je teško podneo razvod. Međutim, ubrzo nakon kraha braka našao je novu ljubav, koju je potom verio.

Inače, pevač do sada na mrežama nije delio fotografije na kojima se vidi lik njegove izabranice, niti se pojavljivao u javnosti sa sadašnjom suprugom.