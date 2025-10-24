Slušaj vest

Pevač Bojan Tomović, poznat ne samo po hitovima već i po brojnim skandalima, poput onoga da je ženu prevario sa njenim bratom, ponovo je dospeo u žižu javnosti.

Bojan je nedavno, vraćajući se iz kafane u Budvi, u alkoholisanom stanju izgubio ravnotežu i pao na komšijska vrata u zgradi u kojoj živi.

U pokušaju da se popne uz stepenište, Tomović je nezgodno pao i tom prilikom zadobio posekotinu na čelu, iznad obrva, koja mu je, kako što i sam ističe donela trajni ožiljak.

Bojan Tomović zadobio povredu glave Foto: Preent Screen

- Pa odmah sam išao da me ušivaju, šta da radim. Ostaće mi ožiljak. Porok će mi doći glave - rekao je Tomović za "Informer".

Hteo da ga uspavaju

Podsetimo, Bojan Tomović godinama vodi borbu sa bipolarnim poremećajem, a o detaljima svega kroz šta prolazi javno je govorio.

Pevač je otkrio da je jednom prilikom poželeo da ga uspavaju jer nije video nadu za izlečenje

- Tačno je, poželeo sam eutanaziju. Jesam, ali i nisam uspeo u tome. Sva sreća ili nesreća. Ne znam, biće da ja nemam petlju za to i da ću živeti 115 godina - rekao je Tomović nedavno za Blic" i dodao:

- Zato sam se i prijavio na eutanaziju sad zadnji put. Dešava se često da mi te crne misli prolaze kroz glavu, ali šta da radim. Rečeno mi je da će ti antidepresivi da se pojačavaju, psihostabilizatori. Živim na litijum karbonatu. Moje terapije su svakodnevne i do kraja života. Bipolarni poremećaj se ranije zvao manična depresija koja spada u neizlečive bolesti.

Bojan Tomović nekada Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Trpeo strašne bolove

Podsetimo, Bojan Tomović je jednom prilikom završio u bolnici gde su mu lekari dijagnostikovali plućnu emboliju.

- Biće bolje valjda, ali me psihički boli to što je mojima juče bila slava Sveta Trojica na kojoj sam naravno nepoželjan. Dok se moja familija veselila, ja sam daleko od svih njih u bolnici trpeo strašne bolove, a još mi je tužnije što me niko nije pozvao, makar da pitaju "Kako si"?. Kakva je to majka, braća sestre, striko... - rekao je Tomović za Kurir i otkrio da je doneo najvažniju odluku u životu:

- Nisam mogao da biram familiju u kojoj ću se roditi, ali sada biram da sebe stavljam na prvo mesto. Bio sam životno ugrožen, ali su me lekari spasili. Noge, kolena i stomak su i dalje puni vode, ali sad imam terapiju i za srce, i za otekline, i naravno za bipolarni poremećaj koji je doživotna dijagnoza. Preumoran sam više od lekova, ali šta ću, kad se mora. Trenutno se jako teško krećem, teško dišem, ali verujem lekarima da će uskoro biti bolje.