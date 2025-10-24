Slušaj vest

Legendarni pevač Halid Bešlić napustio nas je 7. oktobra, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag u muzici i srcima mnogih. Njegov
odlazak je bio obeležen veličanstvenim ispraćajem, koji je okupio oko 100.000 ljudi, što svedoči o njegovoj popularnosti i značaju u životima mnogih. Ovaj neverovatan broj ljudi koji su došli da se oproste od njega naglašava koliko je Halid bio voljen i poštovan. 

Naime, Jašar Ahemdovski je do detalja objasnio kako mu je kolega pomogao da krene put karijere koju je izgradio danas, piše Republika.

Sahrana Halida Bešlića Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

- Da, preporučio me u jednom restoranu, pošto sam ja kod njega prvi put došao gde je on radio kao kafanski pevač. Njegov upravnik restorana je hteo da me ostavi da radim s njim tu. Kaže on: "pa kako da radi? Nije on pevačica, meni bi pevačica trebala" - pričao je Jašar zbog čega su svi prasnuli u smeh.

- I onda on kaže, ima neki riblji restoran tamo na Ilidži, tamo nemaju pevača, otiđi. Ja odem, otpevam dve-tri pesme i odmah sam našao posao - ispričao je Jašar u jednom Amidžiju.

Doktor mu produžio život 

Samo reči hvale za pokojnog pevača imaju gotovo svi, kao i njegov dr Vlado Đajić, direktor UKC Republike Srpske, koji je ispričao kako mu je spasao život, ali i o tome koliko su bili veliki prijatelji.

- Uspeo sam pravovremenom dijagnozom da otkrijem veliko suženje najbitnijeg krvnog suda u Halidovom vratu jer, da nisam, to
bi ga dovelo do teškog moždanog udara s nesagledivim posledicama. Spasavanje života za mene nije samo posao, to je moja
dužnost, moj poziv i najdublji izraz ljudskosti. Tako sam Halidu produžio život. A on, kao i svi veliki ljudi, o sebi je najviše rekao
skromnošću, dobrotom i humanim odnosom prema ljudima. Ono po čemu je bio poseban jeste to što nije pravio razliku između
bogatih i siromašnih, pevao je isto i za pet i za 20.000 ljudi - istakao je dr Đajić.

