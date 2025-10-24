Slušaj vest

Pop diva, Jelena Karleuša oduvek ističe koliko je ponosna na svoje ćerke, Atinu i Niku Tošić, a nedavno je ponovo stala pred kamere domaćih medija i prvi put otkrila zašto ne prisustvuje roditeljskim sastancima svojih naslednica, koje su nedavno proslavile rođendane.

Foto: Privatna arhiva

- Ne idem na roditeljske sastanke, jer su mi deca odlični đaci i nema potrebe da ih proveravam, tvoje dete je muško, pa razumem zašto ideš i treba - bila je iskrena pop diva u emisiji Bojane Lazić, čiji sin je pohađao istu školu kao ćerka Jelene Karleuše.

Jelena je potpuno posvećena ćerkama Atini i Niki, njihovom vaspitanju i obrazovanju, i nema sumnje da su deca najveće blago i smisao života muzičke zvezde. To je, uostalom, više puta istakla. Već im je isplanirala i budućnost, bar deo koji se tiče školovanja.

Ranije je na pitanje da li sa, sada već bivšim suprugom, Duškom priča o onom što devojčice čeka, odgovorila je:

- Jedno je sigurno, naše ćerke će se školovati u Londonu ili u Americi.

Dakle, za visoko obrazovanje Atine i Nike pobrinuće se neki prestižni univerzitet u inostranstvu, jer je i njima, a i Jeleni veoma važno da steknu dobro obrazovanje.

Emotivno o ćerkama

Podsetimo, Jelena Karleuša svojim izjavama prethodne godine izazivala je veliku buru, a njena mlađa ćerka zbog maminih poteza doživljavala je ozbiljne prozivke na društvenim mrežama, a svojim odgovorima hejterima, čvrsto je branila svoju majku.O tome je Jelena govorila u intervjuu za Kurir.

- Imam sreću ili nesreću da je jedno moje dete od dva postalo popularno zato što brani svoju majku. Ona već godinama predstavlja sinonim za fantastičnu odbranu majke bez ijedne ružne reči. To je tužno. Nisam mogla ni da sanjam da ću imati dete koje me brani. One su sada na odmoru s tatom i svaki dan me pitaju kako sam. Moja deca su moje ogledalo. Moj uslov da se uloguju na društvene mreže je bio da ne smeju da koriste nijednu ružnu reč i nešto što je ružno. Objasnila sam im šta će ih sve dočekati. Najviše me zaboli kad mi udare na decu i majku. Atinica je mnogo ćutljiva i tiha dok je Nika potpuno drugačija. One su rođene istoga dana, a potpuno su drugačije.

- Moje ćerke žele da dodaju moje prezime kada napune 18 godina. Tatino već imaju. I mene to mnogo raduje - Rekla je Jelena.

