Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana. Međutim, nakon skandala o kom je javnost brujala danima, par je očigledno izglađivao odnose, te se pevačica sada takoreći uselila kod njega u kuću na Avali.

Pevačicin auto parkiran je odmah ispred kuće, dok se Raletov nalazi iznad u garaži, a komšiluk sa Avale progovorio je kako se ponašaju posle skandala.

– Bili su na putovanju zajedno kako bi se sakrili od javnosti jer ih je sramota posle svega što su pričali javno da su opet zajedno. Ovde nas je malo i nema ko o tome da brui, a od javnosti se kriju jer znaju da bi ih razapeli komentarima. Ja sam znala, to sam vam i rekla kada se prošli put bili ovde, da će se pomiriti jer oni su takvi. Temperamentni, naprave halabuku, a ne mogu jedno bez drugog - kaže ova komšinica.

Na obližnjoj njivi su radili radnici koji žive u blizini i prokomentarisali su par.

– Za Raleta sam čuo da je dobar čovek, tu je jednom častio sve koji su sedeli ispred prodavnice. Kažu da ni Ana nije loša, ali je malo izgubila kompas. Mogla je da bude najveća zvezda, ali eto. Dolazila je ranije tu sa ćerkom, sada malu nismo videli, samo Anu, ali ne izlazi iz kuće.

Rale i Ana se kriju i ne vole da izlaze otkako su se pomirili.

– Pa znate kako, sigurno nije prijatno kada kažete sve ono što ste izjavili pa onda sve to prekršite. Ljubav je to, a u ljubavi je sve dozvoljeno – kaže jedan mlađi momak.

Za razliku od ljudi na Avali, koji ih viđaju u poslednje vreme, Anine komšije u Beogradu kažu da on više ne dolazi.

– Verovatno se kriju, a ovde su veće šanse da ih uhvate zajedno. Ranije je često dolazio, pokupi Anu i njenu ćerkicu pa odu negde, vrati ih. Međutim, otkada se desilo ono sa nasiljem, nismo ga videli.

Ne treba da budu zajedno

Jedan od Aninih komšija kaže da ga nije obradovala vest o pomirenju.

– Posle svega što se desilo, ne treba da budu zajedno. Mislim da Anina porodica, majka i brat, nisu za to, ali se ne mešaju. Digli su ruke od njenih odluka. Ana je dobro, biće, ali nema ko da je usmeri – smatra ovaj komšija.