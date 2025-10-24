Slušaj vest

Pevačica Jelena Jović je priznala da ju je jedan menadžer ucenjivao i nudio nepristojne ponude. Zbog mnogih situacija koje je doživela tokom karijere odlučila je da se povuče na neko vreme iz javnosti.

- Bilo je i lepih i ružnih trenutaka. Jedan čovek me je čak ucenjivao da spavam sa popularnim pevačem, ubeđivao me da je to normalno. Tada sam shvatila da mnogo toga u ovom svetu nije onako kako izgleda. Bila sam mlada, izgubljena, ali sam znala da ne želim da idem tim putem - ispričala je pevačica.

Jelena Jović Foto: Privatna arhiva, Printscrean, Kurir Televizija

Iako je izabrala teži put, nikada se nije pokajala.

- Poručujem svim mladim devojkama koje žele da se bave muzikom – budite dostojanstvene! Ne pristajte na kompromise koji vas kasnije mogu skupo koštati. Ja sam možda sporije gradila karijeru, ali zato danas mirno spavam. A to nema cenu – poručila je Jelena.

"Pokušao je da me dodiruje"

Podsetimo, Jelena je na početku karijere pomislila da je pronašla pravog čoveka koji će joj pomoći da uspe. Umesto toga, doživela je poniženje.

– Upoznala sam menadžera preko zajedničkih prijatelja. Delovao je ozbiljno, čak je došao kod mene kući i upoznao moje roditelje. Sve je delovalo profesionalno i sigurno. Onda je jednog dana rekao da bi trebalo da odemo u Beograd, da mi otvori neka vrata i upozna me s važnim ljudima iz industrije. Čim smo seli u auto, počeo je da me spopada. Pokušao je da me dodiruje, govorio kako sam ‘sada na testu’ i da treba da pokažem koliko sam spremna da idem do kraja za svoju karijeru. Samo sam ga pogledala i rekla mu: ‘Nikad u životu ne bih bila s tobom, ni zbog karijere ni zbog ičega„- ispričala je nedavno.

