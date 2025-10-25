Slušaj vest

Sofija Dacić javnosti je postala poznata nakon što je stupila u brak sa sinom pevača Dragana Kojića Kebe, Igorom Kojićem.

Njihov brak trajao je svega 5 meseci, a nakon što su se razveli, Sofija se pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Ona je svojim učešćem ponovo skrenula pažnju na sebe.

Sofija je inače i vrlo aktivna na društvenoj mreži Tiktok, pa je nedavno opisala neprijatnu situaciju koja joj se dogodila.

Zbog cipela napadnuta usred lokala

Sa svojom sestrom otišla je u jednu radnju gde su kupile cipele koje koštaju 200 evra, a kada su došle kući shvatile su da štikla na cipeli nije dobra i da u njima ne može da se hoda. One su kontaktirale radnju i rekle da štikla nije dobra, ali su ih oni ubeđivali u suprotno. Čak su joj rekli da njena sestra ne zna da hoda na štiklama.

Sofija je sve to snimila i objavila na Tiktoku gde je otkrila i u kojoj radnji je kupila cipele, a nakon toga nastao je opšti haos. Zaposleni u pomenutoj radnji se nakon njene objave razbesneo, pa je na svojim društvenim mrežama kačio njene slike i demantovao ono što je ona govorila o njegovoj radnji. Međutim, kako Kebina bivša snajka tvrdi, taj čovek je nju udarao, drao se na nju, bio bezobrazan i neprofesionalan.

- Meni je žao što neko ima obraza da me okači na stori, a bio je toliko bezobrazan i neprofesionalan prema meni. Taj čovek me je udarao, vređao u tom lokalu i još se pravda da je on u pravu. Svakako, inspekcija vas čeka - poručila je Dacićeva na društvenoj mreži Tiktok.

1/4 Vidi galeriju Ovako Sofija Dacić danas izgleda Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printskrin

Igor i Sofija srećni u ljubavi nakon razvoda

Jedan od najkraćih brakova na estradi je i brak Sofije Dacić i Igora Kojića. Međutim, nakon razvoda nije bilo ni teških reči ni svađa i prepucavanja, a i jedno i drugo ubrzo su našli svoju novu sreću u ljubavi.

Igor se pojavio na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe sa novom partnerkom, a Sofija se nakon toga oglasila i otkirla da je i ona vrlo srećna u ljubavi.