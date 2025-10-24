Slušaj vest

Ćerka pevačice Anabele Atijas i Gagija Đoganija, Nina Đogani, nedavno se zaposlila u fitnes centru mamine koleginice Mie Borisavljević.

Nina se sada oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila fotografiju i pokazala koliko je iscrpljena nakon 10 dana rada.

Nina Đogani radi u salonu Mie Borisavljević
Nina Đogani radi u salonu Mie Borisavljević Foto: Printscreen Instagram

Naime, Ninu smo uvek viđali tip-top sređenu, a rano jutros je pokazala svoje izdanje za posao. Ona je pozirala sa koleginicom, na licu nije imala ni trunku šminke i bila je raščupana.

Gagi ovako govori o ćerkinom poslu

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao je i otkrio da podržava vezu naslednice sa dečkom koji je bio u zatvoru.

- Došlo je vreme da Nina zarađuje, mi smo pričali sa njom da mora da oseti svoj novac. Sa Ninim dečkom super odnos. Sa Markom sam mnogo blizak. On je i sam rekao da na mene gleda kao više od prijatelja, brata.

Kurir.rs

