Slušaj vest

U muzičkom svetu, gde su ljubav i inspiracija često tema stvaranja, stiže nova senzacija: reper i tekstopisac Relja Torino odlučio je da pesmu posveti svojoj bivšoj devojci, pevačici i influenserki Teodori Popovskoj i to posle raskida.

Njih dvoje su nebo i zemlja

Relja, koji je jedan od pokretača Generacije Zed i iza sebe ima značajan broj hitova i saradnji, zauzeo je poseban stav kada je reč o ovom muzičkom izrazu. Njihova veza, koja je dugo bila u fokusu javnosti, kroz ovaj gest dobija i muzički izraz.

Jako se voleli

1/5 Vidi galeriju Teodora Popovska i Relja Torino ostali prijatelji posle razlaza Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić

Sve za ljubav

On je nedavno uradio hit za Anđelu Ignjatović Breskvicu i Henny "Nebo i zemlja", a svi se pitaju kome je ona istinski posvećena? Numera je nedavno ugledala svetlost dana, a kako saznajemo, Relja je inspiraciju pronašao u svom privatnom životu. Jer, posle rastanka od Teodore mnogi veruju da je upravo ova pesma njegov način da kroz umetnost ispriča ličnu priču o rastanku. Pesma nije samo ljubavna posveta već i znak podrške, poštovanja i zajedničkog kreativnog puta koji ova dva umetnika dele od javne veze, preko saradnje, do zajedničkih nastupa. Relja je jednom prilikom u intervjuu otkrio da piše muziku i tekstove u noćnim satima, dok Teodora spava, što pokazuje koliko je bio posvećen procesu stvaranja.

Sve je jasno kao dan

Bilo kako bilo činjenica je da ovaj trojac Henny, Breskvica i Relja imaju hit koju je i komponovao Hnny, a za aranžman je bio zadužen Jhinsen, koji je i radio na prethodnom hitu "Ko to tamo peva".

Inače, Teodora i Relja su pre raskida govorili o zajedničkoj saradnji:

- Lakše je raditi sa nekim sa kim si u emotivnoj vezi. Relja zna sve što mi smeta i izmeni sve. Mi smo dugo zajedno, živimo zajedno i znamo se dobro - rekli su letos Popovska i Relja Torino.

Ostaje nam da vidimo da li je ovo definitivno kraj ljubavi između Relje i Teodore ili će možda doći pomirenja.