Nikola Peković i njegova nova partnerka, zbog koje se razvodi od supruge Violete Peković, sele se iz Meljaka na Avalu.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, nekadašnji košarkaš i njegova draga odabrali su lokaciju koja im je odgovarala i uskoro kreću u realizaciju projekta. Njihovo novo ljubavno gnezdo biće oaza mira. Želja im je da pobegnu od znatiželjnih medija, a naročito od njegove bivše supruge Violete Peković, koja zna gde on sada živi.

U sukobu s komšijama

- Pekmen želi mir i zato je kupio plac na Avali, gde će uskoro početi da gradi kuću. Svoju kuću. Tačnu adresu ne znam, ni preciznu lokaciju, to se drži u strogoj tajnosti, kao i svi ostali detalji, ali znam da mu je jako važno da žena nikako ne sazna gde se seli. Odnosi su baš narušeni, razvod je u toku i svaka informacija dovodi do problema. Pekmen i njegova devojka žele da se sklone i da ih niko ne uznemirava. On se odavno povukao iz javnog života, ima svoje poslove kojima se bavi, i to mu je sasvim u redu - tvrdi naš izvor blizak porodici Peković.

Inače, proslavljeni sportista je optužio ženu Violetu Peković, od koje se razvodi, da potplaćuje njegove nove komšije da joj odaju tajne iz njegovog okruženja, što ga je razljutilo, a o čemu smo nedavno pisali.

Sve je podredio sreći

1/5 Vidi galeriju Nikola Peković ima nove životne planove Foto: Shutterstock, Printscreen, Nenad Kostić, Nemanja Nikolić, Nebojša Mandić



- Pekmen je bio besan. Smetalo mu je što se u medijima provlači njegov novi ljubavni život, koji je otkriven kada je odlučio da se razvede. Žalio se prijateljima da je Violeta potkupila okolinu u Meljaku kako bi joj javljali apsolutno sve šta se dešava u njegovom novom domu. A nju baš briga, ona živi svoj život. Toliko je bio ljut da čak ni s komšijama više niko iz kuće ne priča, niti idu na kafu, niti im ko dolazi samo da se ne bi saznalo šta rade. U ozbiljnoj su paranoji. Porodica njegove devojke je uvela stroge mere da se informacije ne iznose iz kuće, a istina je da su unajmili dva vučjaka. Leteo je i dron, pa su pomislili da ih neko špijunira, a to su se igrali klinci iz kraja. Laknulo im je kad su to saznali, inače bi zvali policiju - ispričao je nedavno naš izvor dobro upoznat sa situacijom.

Proslavljeni košarkaš i njegova još uvek zakonita žena, doktorka radiologije, upoznali su se 2015. godine, a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru 2016. godine dobili su sina. Na njihovom svadbenom slavlju u luks hotelu bilo je oko 400 zvanica. Poslednjih godina turbulentan odnos doveo je do toga da se rastanu. Svako je krenuo svojim putem.



Odustao od svadbe

Iako se spekulisalo da će po drugi put da se ženi, Nikola je odustao od veselja zbog sukoba s Violetom. On živi sa aktuelnom izabranicom, koja nije poznata javnosti, a čuveni Pekmen je zarad mira doneo odluku da venčanja neće biti. Zbog novonastalih okolnosti reklo bi se da nekadašnji košarkaški as živi turbulentno jer njegov privatni, ali i poslovni život i dalje intrigira javnost.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i s Pekovićem i s njegovom bivšom ženom, ali oni nisu odgovarali na brojeve telefona poznate našoj redakciji.