U samom srcu Beograda, u legendarnom restoranu Grčka Kraljica, sinoć se tražilo mesto više! Popularni sastav Rogati još jednom je potvrdio da su sinonim za dobru atmosferu i nezaboravne noći, a kad su zasvirali prve taktove – gosti su odmah ustali na noge.

Foto: Promo

Veče je dobilo poseban šarm kada je u lokal stigla pevačica Katarina Grujić, koja se pridružila prijatelju Muharemu Hadroviću i bendu na sceni. Uz osmehe i ovacije publike, Katarina je spontano zapevala veliki hit Vesne Zmijanac i Dine Merlina, i tako priredila trenutak o kome će se dugo pričati.

Gosti su pevali zajedno s njom, atmosfera je kulminirala, a ceo restoran bio je ispunjen pozitivnom energijom i emocijom.

Restoran Grčka Kraljica još jednom je pokazao zašto se s pravom smatra mestom sa dušom — spoj tradicije, kvaliteta i autentične beogradske boemije. Od vrhunske hrane i pažljivo odabrane ponude vina, do muzike koja dira pravo u srce, svaka poseta ovom mestu pretvara se u posebno iskustvo.

