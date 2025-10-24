Slušaj vest

Muzičko takmičenje “Idol” je osvojilo publiku i pre više od 15 godina je važilo za takmičenje koje neguje pravi pop zvuk.

U ovom šou pobedu je odnela Cveta Majtanović, bila je favorit žirija kao i publike. Ova harizmatična pevačica je imala sreće da na početku svoje karijere dobije i pravi pop hit, koji se vrteo na svim TV i radio stanicama.

Cveta Majtanović Foto: pritnscreen jutjub, Printskrin/jutjub

Nakon hita godine, Cveta je objavila i svoj prvi studijski album, par godina kasnije, koji je snimala u Varšavi. Sreću na muzičkoj sceni je okušala nekoliko puta u tom periodu i na muzičkim festivalima.

Danas direktorka u dva preduzeća

Kako pišu domaći mediji, Cveta je od tada svoj život promenila za 180 stepeni. Bavljenje muzikom joj je davna prošlost, a danas se u potpunosti posvetila nauci, pa se može pohvaliti sa čak dva doktorata, kao i direktorskim mestom u dva preduzeća. Trenutno živi u Italiji i članica je Mense.

Cveta Majtanović nekad i sad Foto: Printskrin/Instagram

U jednom od svojih poslednjih intervjua za medije je izjavila da nema želju da ponovo okuša sreću u šou biznisu.

