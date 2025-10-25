GITARISTA TROPIKA PIJE JOGURT MEĐU RAFOVIMA U SUPERMARKETU! Muzičar baš ožedneo, a evo šta su rekli kupci
Kpovina u lokalnom supermarketu za gitaristu "Tropiko" benda Branislava Ignjatić Bandžija je nedavno bila više nego zanimljiva. Paparaco Kurira spazio je muzičara kako, sasvim neopterećeno, pije jogurt među rafovima s proizvodima.
Opustio se čovek
Nema šta da krije
Bandži je nosio ležernu garderobu i delovao dobro raspoloženo, dok je u ruci držao otvoreni jogurt koji je, po svemu sudeći, odlučio da isproba odmah na licu mesta. Jedan od kupaca je komentararisao kroz osmeh:„Mora čovek da proveri kvalitet pre nego što kupi“
Ovaj neobičan, ali simpatičan prizor kratko je trajao jer je muzičar brzo popio poizvod, a ambalažu je uredno platio na kasi.
Čini se da niko nije zamerio muzičaru na njegovom spontanošću naprotiv, mnogi su pohvalili njegovu prirodnost i jednostavnost.