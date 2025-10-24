Slušaj vest

Indira Indi Aradinović, poznata po svom prepoznatljivom glasu, harizmi i atraktivnom izgledu, ponovo je zapalila društvene mreže najnovijim objavama u kojima je pokazala svoje bujno poprsje.

Voli da je svi gledaju

1/5 Vidi galeriju Indi Aradinović opet provocira Foto: Printscreen/Instagram

Zna da privuče pažnju

Na fotografijama koje je podelila na Instagramu, Indi pozira u elegantnoj, ali izazovnoj haljini kraljevske boje koja savršeno ističe njenu figuru. Uz blagi osmeh i samouvereni stav, pevačica je još jednom dokazala da zna kako da privuče pažnju, ali i da zadrži meru između glamura i senzualnosti.

Objava je za kratko vreme prikupila na hiljade lajkova i mnoštvo komentara obožavalaca. Dok su jedni hvalili njen izgled i stil, drugi su isticali da Indi zrači samopouzdanjem i pozitivnom energijom. „Prava diva!“, „Lepota s karakterom“, „Indi, izgledaš bolje nego ikad!“ samo su neki od komentara koji su se nizali ispod fotografija.

Seksi žena

Pevačica je poznata po tome da se ne libi da pokaže svoje telo, ali uvek to čini sa merom. Njene modne kombinacije često su tema razgovora na društvenim mrežama i portalima, a njen stil balansira između seksepila i elegancije.

Podsetimo, Indi se nedavno vratila u žižu javnosti i muzičke scene novim pesmama i nastupima širom regiona, pa nije iznenađenje što svaki njen potez izaziva veliko interesovanje.