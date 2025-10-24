Slušaj vest

Music Week predstavlja novi projekat GOAT Tour, turneju Jale Brata i Bube Corellija, dvojca koji je pomerio granice regionalnog zvuka i mejnstrim kulture. Turneja, u organizaciji i produkciji SKYMUSIC, obuhvatiće preko 10 koncerata širom Evrope i Balkana.

Turneja počinje 29. novembra u Skoplju, u dvorani Jane Sandanski, zatim se seli u Stuttgart, gde će 13. decembra nastupiti u MHP Areni (Ludwigsburg). Nakon toga sledi Arena Zagreb, 9. maja, a uskoro će biti objavljeni i novi datumi. Fanove očekuju koncerti u Beogradu, Sarajevu, Beču, Dizeldorfu, Cirihu i u mnogim drugim regionalnim i evropskim gradovima.

Veliki povratak Jale Brata i Bube Corellija izazvao je pravu senzaciju na ovogodišnjem izdanju festivala Belgrade Music Week. Kao gosti iznenađenja, pojavili su se na sceni i u samo nekoliko minuta osvojili publiku i pažnju svih medija. Njihov nastup je mesecima bio tema regionalnih portala, društvenih mreža i televizijskih izveštaja, a klipovi sa nastupa proširili su se viralno, potvrđujući status dvojca kao jednih od najuticajnijih izvođača na Balkanu.

Veoma smo uzbuđeni zbog naše koncertne evropske turneje, tokom koje ćemo posjetiti više od 10 arena. Posebna nam je čast što projekt otvaramo velikim solističkim koncertom u Skoplju. Radujemo se što GOAT Tour počinje - rekao je popularni dvojac.

Više od decenije, Jala Brat i Buba Corelli diktiraju ritam balkanske muzičke scene i pomeraju granice žanra. Sa sedam albuma, milijardama strimova i saradnjama sa svetskim imenima poput Rick Rossa, GIMS-a i RAF Camore, njihov uticaj odavno prevazilazi region. Album Roze suze potvrdio je njihovu dominaciju, dok je hit TEC – 9 postao regionalni fenomen, sa čak 18 nedelja na vrhu hrvatskog Billboard-a.

Ovom turnejom, najpopularniji balkanski dvojac, otvara potpuno novo poglavlje u svojoj karijeri. Dosledni sebi, uvek korak ispred, Jala Brat i Buba Corelli ostaju simbol stava i autentičnosti balkanske urbane scene. GOAT ERA je zvanično počela.