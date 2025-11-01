Slušaj vest

Da li je razlika u godinama među emotivnim partnerima prepreka ili snaga koja može učvrstiti vezu?

Sve češće viđamo parove kojima je razlika i po 10, 20, pa i 30 godina. Dok jedni tvrde da ljubav ne zna za godine, drugi upozoravaju da takve veze često nose skrivene izazove – od različitih životnih faza, pogleda na svet, do nerazumevanja okoline.

Foto: Shutterstock

Gosti u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji koji su diskutovali o ovoj temi bili su Veljko Kuzmančević, kompozitor i Zorana Simeunović, pevačica.

Simeunović smatra da je razlika u godinama snaga, mada je napomenula da smo svi individue i da svako ima pravo na mišljenje.

- Ja u svom partneru vidim snagu, podršku i nekoga ko će uvek biti tu i ko će me najbolje razumeti - započela je Simeunović.

Kuzmančevićeva žena je starija od njega čitavih 35 godina.

- Držimo rekord i to ne samo u Srbiji. Ne znam kako da izmerim ljubav, ali ono što u našoj zemlji primećujem jeste da parovi iz javnog života vrlo se razvode, sve je to kratko, prave se velike svadbe i posle kratkog vremena to pukne. U Srbiji je trend razvod, valjda zbog brzine života, sigurno postoji gomila stvari, ali nas dvoje, valjda jer živimo na Avali, više smo upućeni jedno na drugo - rekao je Kuzmančević.

Od Zorane Simeunović je suprug stariji 31 godinu, pa se nadovezala:

- Kada sam se udala za Stevu, meni su govorili da će brak da traje do prvog albuma, pa do prve svađe, pa mesec, pa pet, a nakon sedam godina braka svedočimo razvodima svih tih brakova koji su se sklapali u slično vreme kada i naš. Razlika u godinama nije prepreka da biste voleli i bili srećni.

Simeunović je istakla da je mnogo predrasuda i komentara ljudi kada vide razliku u godinama kod partnera.

- Na početku sam se pravdala i mislila sam da treba da objašnjavam, a pogotovo nepoznatima koji komentarišu. U početku su me komentari "ona je sa njim samo zbog para" pogađali, ali sa ove tačke gledišta kada pogledam svog muža koji mi kaže "pa ljubavi, mi smo opstali" i zaista jesmo, pored svih komentara, mi smo opstali, a gde su oni? Mislim da bi svako trebalo da gleda svoj kućni prag.

Simeunović je komentarisala to što je njen suprug postao deda:

- Njegov unuk ima pet meseci, a moja Jovana godinu i šest. Postao je deda. Ta titula se promenila, ali je isti čovek kojeg sam zavolela i koji me je zavoleo. Ja sam postala majka, ali sam ostala supruga.

Kuzmančević se nadovezao, pa našalio:

- Vi kasnite, ja sam deda šestoro unučadi, a sva moja deca su starija od mene. Ja sam to najnormalnije prihvatio, kao što su i oni mene, mi smo porodica, zajedno provodimo praznike, a moja porodica je i porodica Verica od prvog dana.

