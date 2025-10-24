Slušaj vest

Pevač Dragan Kojić Keba nikada nije krio koliko je ponosan na ćerku Natašu, ali i sina Igora, a komšije su otkrile šta njegova naslednica radi kada dođe u Beograd.

Naime, Nataša voli muziku te redovno svira klavir koji ima u vili na Bežanijskoj kosi, a komšije kažu da su inače vrlo vezani.

- Stalno se čuje klavir, gitara i pevanje iz njihove kuće često. Dolaze im razni gosti, uvek je kod njih živo. Svako za svoje dete misli da je savršeno i najbolje u svemu, tako da Keba za svoju decu uvek priča samo najbolje - rekla je jedna komšinica, pa je dodala:

"PLAČEM ZA NJOM SVAKI DAN"! Keba 10 godina nije video ćerku, a jela je jednu KIFLU dnevno: SAMO JA ZNAM KAKO MI JE! Foto: Pritnscreen/Instagram, Pritnscreen, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Viđamo Kebu često, on čak i trči kada je lepo vreme. U dobroj je kondiciji. Natašu smo videli nekoliko puta ali onako u prolazu, deluje kao pozitivna osoba. Moja sestra se zna sa njom iz detinjstva, uvek je bila malo u oblacima, ne zato što je uobražena, nego kao svaki umetnik.

Karijeru ipak gradi van Srbije

Inače, Keba tvrdi da za njegovu naslednicu na domaćoj estradi nema mesta.

- Nataša se bavi muzikom na neki drugi način, nema mesta za nju ni na "PZE", ni ovako. Ona treba da ide preko što i radi. Odustala je Nataša od toga da se dokazuje, a sve je ostvarila preko što je htela - rekao je on jednom prilikom.

Inače, Kebina ćerka je kako saznajemo, nedavno donela odluku da ne otkriva previše stvari iz privatnog života medijima, te izbegava da daje intervjue.

- Nataša ne voli da priča o privatnom životu i ne odgovara na pitanja o kolegama. To uvek izbegava, a jedino voli da je u fokusu njena muzika i pesme - rekao nam je izvor blizak pevačici.

Kurir.rs/Blic

