Slušaj vest

Pevač Radiša Trajković Đani rekao je da je ranije završavao na infuziji nakon pijanstva jer je sve teško podnosio, ali da je danas doneo odluku da vodi računa kad je piće u pitanju.

Naime, pevač sada priča svima da mu žena ne da da pije, odnosno da ne preteruje, tako da je u poslednje vreme smanjio alkohol.

- Nemam problem sa time da idem na infuziju posle pijanstva. Znam da mi je Slađa jednom skrenula pažnju na to, da ne treba toliko da se oštećuju vene, ali ja nemam drugu opciju za brz oporavak. Sad sam malo to sve smanjio. Ona mi je zapretila i šta da radim.

Đani na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

U pitanju je infuzija sa koktelom vitamina, to primim i onda moram da ležim ceo dan, ali se isplati - rekao je Đani.

Našalio se, pa stavio kragnu

Inače, Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata.

Tada su ga zvali brojni prijatelji, ali i kolege koji su se zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje. Neslana šala mnoge je isprva uplašila, te je morao da objasni i da se opravda, navodeći da je na kraju ipak sve samo njegov način da se zabavi.

Kurir / Blic

Ne propustiteStars"KADA SAM PROBAO, UHVATILA ME JE PARANOJA" Đani progovorio otvoreno o konzumiranju narkotika: Davno mi je to ponudila jedna starija koleginica...
Screenshot 2025-10-22 090621.jpg
StarsJAVNO SE SVAĐALI, A SAD SE LJUBE Đani i Darko Lazić zakopali ratne sekire, sad se nazicaju ocem i sinom! (FOTO)
Darko Lazić i Đani
StarsESTRADA NAPRAVILA DELIRIJUM NA SLAVLJU SINA VIKI I TAŠKETA! Đani digao sve na noge, a ovo je bio najdirljiviji trenutak na proslavi
2025-10-06 23_02_06-WhatsApp.png
StarsĐANI TVRDIO DA NIJE PREVARIO SLAĐU, A SAD OTKRIO SVE Pevač se izlanuo, javno otkrio da bi sa ovom muzičkom zvezdom bio: Žena je kući, neće da zna ništa...
screenshot-33.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv