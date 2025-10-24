Slušaj vest

Pevačica Maja Berović objavila je kratak snimak koji je napravila pre nastupa, a svi su na mrežama hvalili njen izgled.

Naime, pevačica je pozirala u uskoj haljini, bez brushaltera, a oko vrata je imala belo zlatnu ogrlicu.

- Majo, ova kilaža ti je top. Ne treba ti više ništa, niti da mršaviš, niti da nabacuješ na kilaži - bio je jedan od komentara na mrežama.

Maja je inače, smršala tako što je imala uravnotežene obroke u toku dana, čak i do pet manjih, ali dijetalnih, te su kilogrami sami otišli.

Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

Snimila se bez trunke šminke

Inače, Maja je nedavno pokazala kako uživa u sunčanim danima, te se snimila u bikiniju, bez trunke šminke i oduševila pratioce na Instagramu.

Maja je tako pokazala i bujne grudi, koje su bile u prvom planu, a dobila je i brojne komplimente na račun prirodnog izgleda. Ono što mnoge iznenađuje je to da Berovićka ima 38 godina jer izgleda bar pet godina mlađe.

BEROVIC PI.jpg
Maja Berović otkrila tajnu izgleda, održava 49 kilograma, a evo kako izgleda bez šminke Foto: Printscreen

Inače, Maja je takođe gotovila o tome da se na razne načine neguje i čuva svežinu kože, a od estetskih operacija sredila je grudi i nos, dok je usne uvećala hijaluronom.

