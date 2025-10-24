Slušaj vest

Pevačica Tijana Milentijević nedavno je u Obrenovcu kupila stan od 105 kvadrata, a koji još uvek nije skroz opremila.

U međuvremenu, pevačica uživa na prostranoj terasi, a sada se snimila u spavaćici dok se odmarala na suncu.

Tijana Milentijević pokazala kako izgleda bez šminke
Tijana Milentijević pokazala kako izgleda bez šminke Foto: Printscreen

Tijana je naime, bila u svilenoj spavaćici bez brushaltera, a svima je zapalo za oko to što na licu nije imala ni trunku šminke.

Uspela je da smrša preko 10 KG

Inače, poznatija u javnosti kao Žena od sultana, Tijana nije krila da se bori sa viškom kilograma, a nedavno se pohvalila da je smršala 12 kilograma.

- Doživela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači - istakla je Tijana nedavno, pa se pohvalila rezultatima.

Pevačica voli da menja izgled Foto: Kurir Televizija, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Pevačica je ranije govorila o tome da su po sredi bili problemi sa hormonima, te je to zbog toga imala probleme sa kilažom, dok danas jede po malo, kako ne bi došlo do jo-jo efekta.

