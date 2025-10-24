"TREBALO JE GLAVU DA TI SLOMIM KLOŠARKO JEDNA" Luka kroz krike nasrnuo na Aneli, isplivava sav prljav veš, najavio jezivo raskrinkavanje
Luka Vujović otkrio je detalje o svađi koje se desila pre njegovog ulaska u ''Elitu'' sa Aneli Ahmić.
- Sram te bilo, klošarko jedna rekao sam ti da treba da budeš srećna što sam ti samo telefon polomio, a ne glavu. Što si pričala da želiš sa mnom blizance, ako sam loš bio? Ako imam zeleno svetlo, ja ću večeras da iznesem. Nemoj da ja otvorim usta. Samo se pomeri od mene. Neka bude da je Janjuš razlog, sramoto jedna. Pričala si mi za majku da mi je ku*vetina. Grofica neka se oglasi, ona ti je rekla ''nemoj da misliš da ako je telefon kod tebe, da Luka nije pametan''. Šta, hoćeš da kažeš da sam te tu*ao? - rekao je Luka.
- Ne pričam ja o tome - rekla je Aneli.
Luka nastavio sa raskrinkavanjem
- Mene je Grofica molila da se pomirim sa tobom svaki put. Vređala si me, plakao sam i uplakan šetao, a nju nije zanimalo to - istakao je Luka.
- Naš stan su plaćali fanovi, kao i put - rekla je Aneli.
- Molim? Kako te nije sramota? Nemoj da teram da se pokaže koliko sam ja trošio novca. Davao sam deci po 200 evra kad odemo u Sarajevo - rekao je Luka pa najavio raskrinkavanje u emisiji tokom noći.
Pogledajte dodatni snimak: