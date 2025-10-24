Slušaj vest

Pevaču Amadeus bendaBojanu Tasiću Džaji  nedavno je pozlilo zbog čega je završio u bonici, a njegovo stanje se od tada nije popravilo.

18. oktobra Bojan se javio lekaru zbog nesnosnih bolova u predelu stomaka, zbog čega je bio primljen u u Zemunsku bolnicu, a tadašnji nastup koji je bio unapred dogovoren morao je biti otkazan.

Amadeus Bend koncert na Roštiljijadi Foto: Marko Cvetković

Izgleda da pevaču i dalje nije dobro, pa je nastup benda u Sloveniji otkaza.

"Zbog zdravstvenih problema nastupi u Sloveniji su otkazani", piše u saopštenju Amadeus benda.

Otkrio šta se dogodilo

Džaja se potom oglasio i otkrio šta se zapravo dogodilo.

- Nisam baš najbolje, ležim kod kuće. Ceo dan danas i juče imao sam bol u stomaku i tako sam završio u Hitnoj. Dobio sam terapiju i infuziju, ali nisam još skroz dobro. Nadam se da će biti bolje - rekao je pevač.

- Nisam imao mučninu, samo neopisiv bol u stomaku. Večeras sam trebao da radim u beogradskom restoranu, ali smo morali da otkažemo jer nisam mogao da stojim na nogama. Lekari su isključili mogućnost da je žuč ili kamen u bubregu, mislim da je gastritis u pitanju, pa sam dobio terapiju vezano za to. Pod terapijom sam i na redukovanoj ishrani - istakao je Džaja.

Kurir.rs

Amadeus bend na Roštiljijadi Izvor: Privatna arhiva