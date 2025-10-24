Slušaj vest

Pevačica Tea Tairović srušila je Instagram najnovijom objavom. Naime, ona je objavila fotku u sakou ispod kojeg nema ništa, a opisom fotografije zaintrigirala je sve.

Po svemu sudeći, reklo bi se da je u pitanju tekst njene nove pesme koja je u pripremi i koja će se naći na njenom novom albumu, a nosi naziv ''Oprostite sudija''.

Tea Tairović
Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

- Opasno me rade geni, hiljade žena mrze te u meni - poručila je Tea u opisu fotografije, a među prvima je reagovala pevačicina koleginica Nataša Bekvalac, koja je ispod njene objave ostavila nekoliko emotikona srca.

Inače, Teu 15. novembra očekuje veliki koncert u Skoplju, u sportskoj hali Boris Trajkovski.

Kurir.rs

Tea Tairović sa mužem na punoletstvu kod Matića