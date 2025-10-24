- Gledao sam da Aneli stalno budem podrška. Zapostavio sam sve zbog nje. Bila je nasmejana i presrećna, ali je bila stalno da telefonu, proveravala je da li Asmin nešto kači, ali joj telefon nikada nisam dirao. Prešao sam joj četiri puta preko nekih stvari. Jednom je pričala sa Asminom. Ja jednom otišao do sina, a ona je našoj podršci pričala kako sam je samu ostavio. Ona je satima za to vreme bila na liniji sa Asminom - rekao je Luka.