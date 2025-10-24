Slušaj vest

Pevač Aleksandar Josifovski se razveo pre šest meseci, a odmah nakon toga uplovio u idiličnu vezu sa lepom Anom Pavić, zbog koje je spreman da ponovo stane na „ludi kamen“.

Iako je javnosti predstavio svoju novu devojku, na njegovim društvenim mrežama retko objavljuje zajedničke fotografije, pa se i dalje mnogi pitaju ko je lepotica koja je osvojila pevačevo srce.

Pevačeva izabranica Ana je prava lepotica, u prilog čemu govore njene atraktivne objave na društvenim mrežama za koje dobija samo komplimente na račun izgleda.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Aleksandar Josifovski, razveo se od supruge Teodore posle osam godina zajedničkog života Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

O njihovoj ljubavi pevač je govorio i otkrio da ga je Ana osim lepotom, osvojila i kuvanjem.

- Lepa nam je priča. Osvojila me je kuvanjem, tri puta. Zna da kuva, stvarno. Iznenadila me je kao da sam tražio na oglasu - rekao je Aleksandar.

Josifovski je istakao da je Ana jako interesantna osoba, a posebno mu je prirasla k srcu jer je sa lakoćom prihvatila njegov posao.

Ono što mu je posebno drago jeste što Ana ima odlčan odnos sa njegovom majkom.

– Srela se majka sa Anom i mislim da su kliknule, da su se našle kao drugarice, „ispao sam ja kriv“ – našalio se pevač.

1/5 Vidi galeriju Ana Pavić, nova devojka Aleksandra Josifovskog Foto: Printscren Instagram

Aleksandar je otkrio da je njegova majka navijala za njihovu ljubav, ali ih je savetovala da ne žure.

– Njena rečenica je „Sredite se, pa polako“. I eto, na neki način smo i na početku da budemo familija, ne znam. A inače, hteo sam i kao mlađi da postanem otac, ali uvek sam bežao – dodao je Aleksandar.

O razvodu od Teodore

Iako su mnogi mislili da je Ana glavni „krivac“ za njegov razvod od Teodore, sa kojom je bio osam godina u braku, istina je sasvim drugačija. Ljubav sa Anom dogodila se iznenada, posle njegovog razvoda.

- Tako život nosi neke stvari, ne idemo nekad s glavom nego srcem, ali ipak na kraju treba poslušati sebe.Istina je da je bilo i odvajanja zbog putovanja, ali sve se može uz razumevanje. Mora da postoji jedan procenat razumevanja – rekao je Josifovski o razvodu sa Teodorom.