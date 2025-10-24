Slušaj vest

Pevačica Marine Perazić i muzičar Ivan Fece Firči imaju dve prelepe ćerke - Miju i Lunu.

Naime, Marina i Firči su kako se pisalo godinama bili u lošim odnosima, a nakon rastanka su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života.

Njihove ćerke, Mija i Luna se nikada nisu javno eksponirale.

Prvu devojčicu, Miju, pevačica je rodila 1993. godine, a dve godine kasnije na svet je došla i mlađa Luna.

Marina i Firči su od 1988. godine živeli u Njujorku, po želji bivšeg bubnjara, a kada su se rastali 1997. godine, Marina se sa decom vratila u rodnu Hrvatsku.

Mija se kasnije vratila u Njujork gde je izgradila karijeru i postala preduzetnica, kako se pisalo.

Na svom Instagramu je izuzetno aktivna, te je sada objavila kako pozira u dugačkoj zelenoj haljini u Crnoj Gori, a osim toga ona voli i jaku šminku i svi kažu da na slici ispod jako podseća na majku.

S druge strane. Luna je imala želju da pođe maminim stopama, pa se prijavila za svojevremeno najpopularnije muzičko takmičenje na našim prostorima „Prvi glas Srbije“. Međutim, odustala je od takmičenja, a onda se posvetila manekenskoj karijeri, pisali su mediji.

O njihovom životu

Na njenom profilu na Instagramu piše da živi na relaciji Rijeka - Novi Sad - Njujork.

Marina i Firči su učestvujući u različitim rijalitijima častili javnost detaljima iz zajedničkog života. On pričama da je ona sponzoruša kojoj nikada nije bilo dovoljno novca i da mu je otela decu, a ona da ju je fizički maltretrirao i kući doveo drugu ženu.

- Ivan je znao da me udari u nekoliko navrata. Ali nikada nisam ni pokušala da mu vratim. Shvatila sam da ne vredi sa njim ulaziti ni u kakvu raspravu. Bio je prek po prirodi. Želeo je da me provocira. Ćutala sam zarad mira u kući, kako bih sačuvala svoje lepe zube, nos, vilicu... Kad sam dobila prvu modricu, trudila sam se da druge ne isprovociram, ali ih je bilo - rekla je ona za domaću štampu, dok se on tada branio:

- Svaki put kada joj zatreba publicitet, Marina je pričala takve priče, a svi ljudi iz javnog života znaju da se nakon određenog vremena pamti samo fotografija koja nam je objavljena u novinama. Iako to tada nije bilo prijatno, sve što se dešavalo između Marine i mene sada se čini kao dobra zabava - rekao je Ivan i ispričao svoju stranu priče kako su se rastali.

- Jednog dana sam se vratio i zatekao prazan stan, jer je decu odvela bez najave, što me je šokiralo i pogodilo.

