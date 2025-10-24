Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavila se informacija da sestra Aneli Ahmić, Sita Ahmić, ulazi u "Elitu 9", kako bi se susrela sa sinom Neriom, koji je od nedavno učesnik popularnog rijalitija.

Do toga ipak neće doći! Sita se oglasila i otkrila da to imanje za nju ne postoji.

Sita se odmah oglasila

- Samo želim da se osvrnem na informaciju da ja ulazim, ja nigde ne ulazim. Za mene to imanje ne postoji. To se desiti neće. Neće se desiti ni ulazak za novu godinu, ni poseta, ništa. Ne znam uopšte odakle Aneli - započela je priču Sita Ahmić i dodala:

- Vidim da mi šaljete poruke srećno i slično, ali od te priče nema ništa. Za mene to jednostavno ne postoji - istakla je Sita Ahmić.

