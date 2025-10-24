Slušaj vest

U najnovijem izdanju emisije “Bunker”, Luna Đogani je ugostila Bojanu Lazić i Milana Miloševića, a razgovor je, očekivano, bio prepun zanimljivih otkrića.

Međutim, ono što je najviše iznenadilo i Lunu i gledaoce jeste informacija koju je Milan podelio usred emisije – da je Ena Popov, nekadašnja učesnica prvog Velikog brata i bivša devojka Marka Miljkovića, oduševljena Lunom, njenom emisijom i odnosom koji Luna i Marko danas neguju.

Ena voli ljubav Marka i Lune

Ena i Marko u vreme ljubavi Foto: Printscreen/Youtube, Printskrin/jutjub, Damir Dervišagić, Dragan Kadić

„Ena te baš voli, prati emisiju i kaže da si super. Rekla je da joj se sviđa tvoja energija i da potpuno podržava vašu ljubav,“ otkrio je Milan, dok je Luna, vidno iznenađena, reagovala osmehom i zahvalnošću.

Podsetimo, Ena i Marko su se upoznali i zabavljali 2006. godine tokom prvog izdanja Velikog brata, a njihov odnos je tada bio jedna od glavnih tema javnosti. Ipak, kako izgleda, vreme je donelo samo lepe uspomene i međusobno poštovanje.

„Videćemo da je ugostimo" - rekla je Luna kroz smeh, nagoveštavajući možda i najzanimljivije gostovanje Bunkera do sada.

Ako se ovo ostvari, susret Lune Đogani, Marka Miljkovića i Ene Popov mogao bi biti pravi spektakl koji će obeležiti domaću scenu – susret decenije, kako ga već mnogi nazivaju.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv