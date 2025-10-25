Slušaj vest

Teodora Džehverović postala je vlasnica još jedne nekretnine u Beogradu, a navodno je za opremanje luks dupleksa dala čak 200.000 evra.

Teodora Džehverović u elitnom beogradskm naselju je na 21. spratu kupila stan koji je platila 400.000 evra. Pevačica je nakon toga odrešila kesu i izabrala najbolje stvari za svoj dom što je i te kako koštalo. Takođe, ona je pazarila i dva parking mesta u garaži u sklopu te zgrade.

Teodora mnogo vodi računa kada je opremanje stana u pitanju, zbog čega je čak angažovala arhitektu, kao i dizajnera enterijera.

Pevačici će namešaj za njen dupleks pristizati iz čak nekoliko država, a kako je poručivala luksuzne komade, ona će za uređenje stana pući čak 200.000 evra.

- Teodora je vodila računa i o najsitnijem detalju u stanu. Ni sama ne zna odakle je sve poručila nameštaj. Ima ljude koji su profesionalni i njima je u potpunosti prepustila sve, ali je naravno bila tu kada su se birali modeli i dezeni. Stan je platila 400.000 evra, a nameštaj i sve oko uređenja prostora će je izaći čak 200.000 evra. Nije mala cifra u pitanju, ali ona je odlučila da uloži bukvalno sve što je zaradila u taj stan u kom će živeti - rekao je izvor za Informer.

Prvi stan platila 250.000 evra

Teodora je sada vlasnica dve nekretnine u srpskoj prestonici, a jednu ima u Višnjičkoj banji. Taj stan platila je 250.000 evra.

Reč je o luksuznoj nekretnini koju je pazarila za 250.000 evra u elitnom beogradskom naselju. Stan ima oko 100 kvadrata, dve spavaće sobe, dva kupatila i prostranu terasu. Poslednjih dana vredno radi na opremanju stana i jedva čeka da se njen dečko Nino vrati iz Brazila da zajedno uživaju, ispričao je izvor.

Podsetimo, nedavno je pokazala i deo novog stana, kada je slikala kupatilo koje je u mermeru sa zlatnim česmama.