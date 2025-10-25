Slušaj vest

Pevačica Dušica Grabović uspela je da privuče pažnju na društvenim mrežama.

Haljina sa prorezima na bokovima i grudima jedva je uspela da zadrži njene obline, a fanovi su u komentarima bukvalno ostali bez teksta.

Pevačica je, kao i uvek, samouvereno pozirala, pokazujući da ne mari za komentare i da se ponosi svojim telom.

Priznala da ima kućne snimke sa muškarcima

Podsetimo, Dušica Grabović (45) je otvoreno jednom prilikom spomenula i intimne snimke koje poseduje u telefonu.

- Teško je, ali jaki muškarci to razumeju. Nijedan jak muškarac neće probati da menja ženu u određenom dobu i prihvatiće posao kojim se bavi, jer poverenje je najbitnije u vezi. Nisam još uvek upoznala takvog muškarca, ne mogu da se pohvalim - rekla je ona.

Dušica Grabović Foto: ATA images, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

- Kažem ja mojoj najboljoj drugarici najbitnije u životu je naći muškarca koji je dobar, koji je lep, situiran, bogat i važno je da se ta četvorica ne poznaju. Nemoguće je naći sve u jednom.

Osim toga, Dušica Grabović ne krije da ima eksplicitne snimke sa muškarcima, koje, kako priznaje, neretko gleda.

- Imam kućne snimke sa bivšim momcima, koje često i pogledam i to ima svaka žena u Srbiji - kazala je Dušica jednom prilikom.

