Bivši voditelj "Granda" Tihomir Tepić progovorio je o svom izgledu, poslovima, te je priznao da mnogo toga zna sam da radi.

Tihomir je otkrio šta mu je posebna draž.

"Imam romske krvi"

- Ovo nije novi ten... Volim da kažem da imam malo ono romske krvi, čim vidim zrake sunca ja promenim boju. Sauna ne daje, nažalost, ten, ali topi masti, zato je dobra.

- Ja sam uvek želeo da imam saunu i đakuzi u svom stanu, ali to je bespotrebno velika investicija. Ja jesam kao Ovan u horoskopu dinamičan i mislim da ja kad imam dva sata lufta ne znam šta ću od sebe. Ja sebi izmislim da silikoniziram kupatilo zato što, Bože moj, treba da se promeni silikon. Ne daj Bože da mi bude dosadno dva minuta - govorio je Tepić za Grand.

"Radim sam"

Voditelj je otkrio da većinu stvari radi sam.

- 90 posto svih stvari radim sam. Ne znam zašto ljudima delujem nesposoban da uradim bilo šta. Znam da radim sa drvetom, to me je pokojni otac naučio, znam da farbam, da gletujem, da molujem, da zidam, da malterišem... - govorio je za Grand.

Hoće da se odseli daleko od Srbije

Nedavno je otkrio da ima želju da se preseli u Španiju.

- Cilj je jasan, jednostavn i kratak. Sve prodaj, odseli se u Španiju, živi na obali mora i zovi sve ljude da ti dođu u goste i ne treba ti ništa više. Budi zdrav - rekao je Tepić.

